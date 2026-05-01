Κατακραυγή έχει προκαλέσει στη Μελβούρνη επεισόδιο έξω από καφέ, όταν πεζή «έσπρωξε» στο πρόσωπο σερβιτόρας, το πιάτο που ετοιμαζόταν να σερβίρει σε πελάτες, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Το La Vallee, που βρίσκεται στην περιοχή Έσεντον στα βόρεια της πόλης, απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό της γυναίκας που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να επιτίθεται στην εργαζόμενη. Το καφέ δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας ότι είναι σοκαρισμένο από τη συμπεριφορά της γυναίκας και ζήτησε από όποιον τη γνωρίζει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση. Όπως σημείωσε, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το δόντι της εργαζόμενης.

Το βίντεο δείχνει τη σερβιτόρα να στρίβει στη γωνία κρατώντας πιάτα για να τα σερβίρει σε τραπέζι, όταν μια γυναίκα που περπατούσε από την αντίθετη κατεύθυνση παραλίγο να πέσει πάνω της. Τότε η πεζή «έσπρωξε» το πιάτο προς το πρόσωπο της εργαζόμενης.

Το υλικό κοινοποιήθηκε χιλιάδες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν την επίθεση και να εκφράζουν τη στήριξή τους προς την εργαζόμενη. «Ελπίζω το μέλος του προσωπικού σας να είναι καλά και ελπίζω η γυναίκα να συλληφθεί», έγραψε κάποιος. Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν και ο δισεκατομμυριούχος Adrian Portelli, ο οποίος τόνισε: «Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν ανήκει εδώ».

Σημαντική ήταν και η κινητοποίηση άλλων τοπικών επιχειρήσεων που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν το καφέ και την εργαζόμενη. Ο ιδιοκτήτης ενός οδοντιατρείου μάλιστα δήλωσε πρόθυμος να αποκαταστήσει δωρεάν το μπροστινό δόντι της υπαλλήλου, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «πράξη δειλίας». Παράλληλα, εστιατόριο προσφέρθηκε να κεράσει την εργαζόμενη και την οικογένειά της ένα γεύμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για το συμβάν.