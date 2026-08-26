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Η Meta υποχρεώνεται να καταβάλει το ποσό των 16,68 δισ. δολαρίων σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός ιστορικού εξωδικαστικού συμβιβασμού που λύνει τη δικαστική διαμάχη που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram και τον εθισμό των παιδιών στα social media.

Συμβιβασμός Meta με αμερικανικές πολιτείες για τα social media και τα παιδιά

Η Meta αποφεύγει έτσι μια ετυμηγορία σε δίκη που αφορούσε τον σχεδιασμό εθιστικών λειτουργιών στα Facebook και Instagram, με τις πολιτείες να ζητούν αποζημιώσεις έως 1,4 τρισ. δολάρια.

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Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν εγείρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στα παιδιά, εξαπάτησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και απέσπασε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς γονική συναίνεση.

🚨 BREAKING: Meta has agreed to pay up to $17bn (£12.5bn) to settle a landmark claim that it deliberately made its social media apps addictive for children.



The owner of Facebook and Instagram agreed on Wednesday to settle a lawsuit brought by 29 US states that it had harmed… pic.twitter.com/QG7Aj8rGUn August 26, 2026

Ο συμβιβασμός επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δίκης ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Καλιφόρνιας, όπου επρόκειτο να εξεταστούν οι αξιώσεις των 29 πολιτειών.

Η συμφωνία αποτρέπει μια δικαστική αναμέτρηση που θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρο τον κλάδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς στο επίκεντρό της βρίσκονταν οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες προκειμένου να διατηρούν την προσοχή των νεότερων χρηστών.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες πριν αρχίσει η διαδικασία επιλογής των ενόρκων, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου. Προηγουμένως, ομοσπονδιακό εφετείο είχε απορρίψει αίτημα για αναστολή της δίκης.