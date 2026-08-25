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Η ίδια κατήγγειλε τη συχνή έκθεση γυναικών σε επιφανειακές κριτικές για την εμφάνισή τους και υπογράμμισε τη σημασία της αυτοαποδοχής.

Η Φρέντερικσεν δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη με το σώμα της και κάλεσε το κοινό να επικεντρώνεται σε πιο ουσιαστικά ζητήματα επικοινωνίας.

Η πρωθυπουργός εξέφρασε την αγανάκτησή της για τις ανεπιθύμητες συμβουλές ομορφιάς και προσέφερε τη στήριξή της σε όσες αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά.

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Έχοντας βαρεθεί να λαμβάνει ανεπιθύμητες συμβουλές ομορφιάς στα κοινωνικά δίκτυα, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, απέρριψε την πρόταση ενός άνδρα πλαστικού χειρουργού να της «διορθώσει τη μύτη» και συμβούλεψε τις γυναίκες που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις να υιοθετήσουν την αυτοαποδοχή.

Η Φρέντερικσεν, Σοσιαλδημοκράτισσα και δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός της Δανίας, δημοσίευσε στο Instagram ότι μόλις είχε επιστρέψει από το ταξίδι της στην Ουκρανία, όπου άκουσε τις σειρήνες αεροπορικών επιδρομών, όταν βρήκε ένα μήνυμα που της πρότεινε βοήθεια σχετικά με την εμφάνισή της.

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Συμπεριέλαβε ένα screenshot της ανταλλαγής μηνυμάτων, στο οποίο ο γιατρός, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε, ανέφερε ότι θα μπορούσε να «διορθώσει εκείνο το μικρό σημείο στη μύτη σου».

Η απάντησή της ήταν άμεση και καυστική: «Ω, όχι. Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου – πραγματικά δεν χρειάζομαι έναν άνδρα πλαστικό χειρουργό για να έχει γνώμη γι’ αυτό!»

Η Φρέντερικσεν, η οποία ηγείται της χώρας-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ από το 2019 και είναι μία από τις μακροβιότερες αρχηγούς κυβέρνησης της Ευρώπης, δήλωσε ότι το να είναι γυναίκα στο προσκήνιο σημαίνει τακτική έκθεση σε τέτοιου είδους ανεπιθύμητες και επιφανειακές κριτικές.

«Έχω χάσει το μέτρημα για το πόσα μηνύματα έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με την εμφάνισή μου», έγραψε η 48χρονη Φρεντέρικσεν. «Ειδικά ότι έχω άσχημα δόντια και αραιά μαλλιά. Ότι έχω μια άσχημη “βρογχοκήλη” στη μύτη μου και καλοπροαίρετες συμβουλές να κάνω λίγο Botox.»

Σε μια στιγμή εντυπωσιακής ειλικρίνειας, η Φρεντέρικσεν παραδέχτηκε ότι την ενοχλούν οι επιθετικές συμβουλές ομορφιάς, προσφέροντας παράλληλα τις δικές της οδηγίες για το πώς να τις αντιμετωπίζει κανείς.

Είπε ότι δεν εκφράζει από μόνη της απόψεις για την εμφάνιση των άλλων και πρόσθεσε: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με το σώμα μου – όπως είναι φυσικό για μια γυναίκα που πλησιάζει τα 50».

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Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα να συνομιλεί με το κοινό για μια σειρά θεμάτων, αλλά ενθάρρυνε τους Δανούς να θέτουν υψηλότερα κριτήρια όσον αφορά τα θέματα που επιλέγουν.

«Αν σκοπεύετε να μου γράψετε (και είστε περισσότερο από ευπρόσδεκτοι να το κάνετε), ελπίζω να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας για να μιλήσετε για κάτι πιο ουσιαστικό», είπε. «Όχι για τη μύτη μου».

Αν και οι κακόβουλες παρατηρήσεις την έκαναν να νιώσει «αγανακτισμένη», είπε: «Σήμερα, στέλνω μια ιδιαίτερα τρυφερή σκέψη σε όλους εσάς που πρέπει να ανεχτείτε τις “τέλειες ατέλειες” που όλοι κουβαλάμε μαζί μας κάθε μέρα».

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