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Το συνέδριο ξεκίνησε το 1957 κοντά στην Κοπεγχάγη και αποτελεί πλέον τόπο συνάντησης για επαγγελματίες Άγιους Βασίληδες από ολόκληρο τον κόσμο.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, όπως διαγωνισμούς ταχύτητας στο φάγωμα χριστουγεννιάτικων μπισκότων και το τύλιγμα δώρων για το κοινό.

Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η εκδήλωση αναδεικνύει το πνεύμα της γενναιοδωρίας, αποδεικνύοντας ότι τα Χριστούγεννα αποτελούν ένα διαρκές εσωτερικό συναίσθημα.

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Την στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολίτες κανονίζουν τις διακοπές τους, επισκέπτονται τις παραλίες και προσπαθούν να διαχειριστούν τα κύματα καύσωνα, ένα συνέδριο στη Δανία μοιάζει σαν να οργανώνεται σε άλλη εποχή του χρόνου και ειδικότερα τα Χριστούγεννα, καθώς οι εικόνες δεάδων Άγιων Βασίληδων να πλημμυρίζουν τους δρόμους δεν συνάδουν με τους καλοκαιρινούς μήνες.

Και όμως, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας φιλοξενεί το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Άγιων Βασίληδων – μια πολύχρωμη, καλοκαιρινή παράδοση που μετρά ήδη 70 χρόνια παρουσίας και περιλαμβάνει παρελάσεις, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινές εκδηλώσεις.

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Το συνέδριο διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1957 σε ένα λούνα παρκ κοντά στην Κοπεγχάγη και στόχευε αρχικά να ψυχαγωγεί τα παιδιά. Ωστόσο, όχι μόνο άλλαξε τοποθεσία όταν μεταφέρθηκε πριν από δύο χρόνια στο Άλμποργκ, αλλά έχει εξελιχθεί σε μια ευκαιρία συνάντησης για τους επαγγελματίες Άγιους Βασίληδες που εργάζονται σε καταστήματα και εμπορικά κέντρα κατά την περίοδο των εορτών.

Dozens of Santas, Mrs. Clauses from around the world gather for annual World Santa Claus Congress https://t.co/1lG0fsTkh9 pic.twitter.com/fMbGoxIZxI July 9, 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως διαγωνισμούς ταχύτητας στο φάγωμα χριστουγεννιάτικων μπισκότων, τύλιγμα δώρων, κατασκευές με μπαλόνια και αρκετές θορυβώδεις παρελάσεις.

Τα Χριστούγεννα ως φιλοσοφία ζωής, όχι απλά ως εποχή

Με τα χρόνια, το τετραήμερο αυτό γεγονός έχει προσελκύσει συμμετέχοντες από περιοχές τόσο μακρινές όσο η Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και οι περισσότεροι από τους περίπου 35 Άγιους Βασίληδες και Κυρίες Κλάους που βρέθηκαν στο συνέδριο αυτή την εβδομάδα προέρχονται από τη Σκανδιναβία, κάποιοι ταξιδεύουν και από πιο μακριά, όπως την Ιαπωνία!

Ο Ρόμπερτ Χερτς, ένας 64χρονος Άγιος Βασίλης από το Όσλο της Νορβηγίας, δήλωσε ότι παρά τις διαφορετικές εθνικότητες, όλοι οι παρευρισκόμενοι μοιράζονται το ίδιο «γονίδιο»: αυτό της γενναιοδωρίας και της διάδοσης της χαράς.

«Ή το έχεις ή δεν το έχεις», συμπλήρωσε ο Χερτς, που συμμετείχε στο συνέδριο για πρώτη φορά. «Έχουμε το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Και το παν είναι να προσφέρεις, να μοιράζεσαι και να βάζεις λίγη χαρά στις καρδιές των ανθρώπων».

Για τον 33χρονο Δανό Άγιο Βασίλη, Σίμον Μπρονς, η εκδήλωση αποδεικνύει ότι το γιορτινό κλίμα είναι διάχυτο: «Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια εποχή του χρόνου. Είναι ένα συναίσθημα που έχεις μέσα σου», είπε χαμογελώντας. «Οπότε, αν το θέλεις πραγματικά, μπορείς να έχεις Χριστούγεννα όλο τον χρόνο».

Με πληροφορίες από New York Post