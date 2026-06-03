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Κόκκινη βάφτηκε για μια ακόμη φορά η θάλασσα στα νησιά Φερόε (κτήση της Δανίας), από το αίμα δεκάδων φαλαινών που σφαγιάστηκαν από τους ντόπιους ψαράδες και τις οικογένειές τους. που τηρούν την παράδοση του «grindadrap», ή εν συντομία «grind» η οποία κράτά περίπου 1.000 χρόνια.

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Ανενόχλητοι από την παγκόσμια κατακραυγή που συνοδεύει χρόνια αυτή την βάρβαρη πρακτική του «grindadrap», ή εν συντομία «grind» οι ντόπιοι επιδόθηκαν ξανά στην τήρηση του εθίμου, που μετρά περίπου 1.000 χρόνια.

😟🥺😢



Das sind keine Menschen mehr!



Am 4. Mai wurden während des ersten Grindadráp auf den Färöer Inseln mindestens 100 Grindwale getötet.

Das hier ist bereits die 2. Jagd! pic.twitter.com/nYEud3eW45 May 31, 2026

Οι ντόπιοι εντοπίζουν τα κοπάδια των κητωδών-κυρίως φάλαινες πιλότους- ανοιχτά της θάλασσας και τα οδηγούν με μικρά σκάφη σε προκαθορισμένους κόλπους, όπου στη συνέχεια τα θανατώνουν.

Συγκεκριμιμένα του κόβουν τους λαιμούς των φαλαινών και μετά σκίζουν τα κουφάρια τους που τα αφήνουν για ώρες στην ακτή, μέχρι όλο το αίμα τους να τρέξει στη θάλασσα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, γονείς βάζουν και τα μικρά παιδιά τους να ασκήσου αυτή την πρακτική.

Οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η θανάτωση των θαλάσσιων θηλαστικών είναι νόμιμη και οικολογικά «βιώσιμη», με σεβασμό στους διεθνείς κανονισμούς.

This is the second grindadrap today.



Earlier 40 pilot whales were slaughtered in Suduroy. More news to come. pic.twitter.com/Lbf8z9LPib — Sea Shepherd US (@SeaShepherdSSCS) July 5, 2025

Παρά τις διαβεβαιώσεις και τους κανονισμούς πάντως, φιλοζωικές οργανώσεις αγωνίζονται να σταματήσουν αυτό το βίαιο έθιμο, χωρίς μέχρι στιγμής οι κινητοποιήσεις τους να έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.