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Συγκλονιστικές εικόνες κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Δανίας με την Ουκρανία, με τον Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο στο 65′ και να χάνει τις αισθήσεις του, φέρνοντας σε όλους δυσάρεστες αναμνήσεις από το EURO 2020 (διεξήχθη το 2021 λόγω κόβιντ).

Christian Eriksen, Danimarka – Ukrayna maçında yere yığıldı.

pic.twitter.com/PB1cHMBi0N Advertisement Advertisement June 7, 2026

Tότε ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε πέσει αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο σε παιχνίδι της Δανίας και τελικά του τοποθετήθηκε βηματοδότης επιστρέφοντας μετά από έναν χρόνο περίπου στην ενεργό δράση.

Γύρω στο 65ό λεπτό, ο Κρίστιαν Έρικσεν έσφιξε το στήθος του και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος: το ιατρικό προσωπικό επενέβη αμέσως και, ευτυχώς, ο παίκτης κατάφερε να σηκωθεί μόνος του και να περπατήσει μέχρι το ασθενοφόρο με τις δικές του δυνάμεις.

Σημαντικές δανικές αθλητικές εφημερίδες, όπως οι Tipsbladet και Ekstra Bladet Sport, καθώς και ο τηλεοπτικός σταθμός TV2, επιβεβαίωσαν ότι ο Έρικσεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσης με δήλωση της Δανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας: «Ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και, δεδομένων των περιστάσεων, η κατάστασή του είναι καλή. Ο αγώνας έχει διακοπεί».

Ο διαιτητής τερμάτισε τον αγώνα νωρίτερα με το σκορ στο 2-1, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Δανός παίκτης δεν έχει – προς το παρόν – υποστεί πιο σοβαρά προβλήματα.