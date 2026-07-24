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Οι επισκέπτες καλούνται να διατηρούν οπτική επαφή με τον λύκο και να προβάλλουν αντίσταση, αποφεύγοντας παράλληλα να του γυρίσουν την πλάτη.

Ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες συμπεριφοράς διανέμονται σε τουριστικά καταλύματα της περιοχής Oksbøl, όπου οι λύκοι έχουν επανεμφανιστεί τα τελευταία χρόνια.

Τα παιδιά κάτω των δέκα ετών πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από ενήλικες, ενώ οι λύκοι προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Οι αρχές στην Δανία συνιστούν στους τουρίστες να παραμείνουν ακίνητοι, να διατηρούν οπτική επαφή και να προβάλουν «μέγιστη αντίσταση» σε περίπτωση επίθεσης, εάν συναντήσουν λύκο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Μετά από απουσία 200 ετών, οι λύκοι άρχισαν να επιστρέφουν στη Δανία το 2012. Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν 49 λύκοι στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης. Γενικά, είναι σπάνιο να πλησιάζουν οι λύκοι ανθρώπους, ωστόσο νωρίτερα φέτος υπήρξαν τέτοια περιστατικά με νεαρούς λύκους στην περιοχή γύρω από το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Oksbøl.

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Ο δήμος του Varde και ο οργανισμός Visit Vesterhavet έχουν διανείμει φυλλάδια με τις κυβερνητικές οδηγίες —στα δανικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά— σε εξοχικές κατοικίες, χώρους κατασκήνωσης και τουριστικά γραφεία.

Στους τουρίστες συνιστάται να παραμένουν ψύχραιμοι και ακίνητοι όταν βρίσκονται κοντά σε λύκο, να διατηρούν οπτική επαφή, να φωτογραφίζουν το ζώο και —εάν αυτό δεν απομακρυνθεί από μόνο του— να φωνάζουν, να χτυπούν παλαμάκια και να κουνάνε τα χέρια τους. Τους συμβουλεύουν να μην ακολουθούν έναν λύκο που πλησιάζει και να μην του γυρίζουν την πλάτη. Η συμβουλή είναι να τον «κοιτάζουν επίμονα στα μάτια» για να «δείξουν κυριαρχία».

Αν και δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους στη Δανία, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οι τουρίστες καλούνται να αντιδράσουν δυναμικά: «Πρέπει να προβάλετε τη μέγιστη δυνατή αντίσταση: χτυπήστε, κλωτσήστε και χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε αμβλύ αντικείμενο ως όπλο».

Οι κυβερνητικές οδηγίες αναφέρουν επίσης ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα στην περιοχή Oksbøl.

Οι λύκοι έχουν μακρά παρουσία στη Δανία —τα παλαιότερα οστά λύκου στη χώρα χρονολογούνται πριν από 13.000 χρόνια— ωστόσο, μετά τη θανάτωση του τελευταίου λύκου το 1813, άρχισαν να επανεμφανίζονται μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η παρουσία τους έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, διχάζοντας συχνά την κοινή γνώμη με βάση τις πολιτικές πεποιθήσεις. Τον Απρίλιο, δύο πόνι θανατώθηκαν από λύκους μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Λίγο αργότερα, τέσσερις βουλευτές του ακροδεξιού «Δανικού Λαϊκού Κόμματος» καταγγέλθηκαν στην αστυνομία επειδή κοινοποίησαν μια ανάρτηση στο Facebook που καλούσε τον κόσμο να «πυροβολήσει τον λύκο».

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Οι λύκοι προστατεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ο ειδικός σε θέματα λύκων Πέτερ Σούντε, καθηγητής οικολογίας άγριας ζωής στο Πανεπιστήμιο του Aarhus, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης του 2026, παρατηρήθηκαν τουλάχιστον δύο νεαροί λύκοι να πλησιάζουν ανθρώπους και να επιδεικνύουν αισθητά μειωμένη απόσταση διαφυγής στην περιοχή γύρω από το Oksbøl, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Ένας από αυτούς τους λύκους είναι ακόμη ζωντανός».

Αυτού του είδους η συμπεριφορά, όπως ανέφερε, εκδηλώνεται συνήθως όταν οι νεαροί λύκοι έρχονται επανειλημμένα σε επαφή με ανθρώπους. «Έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο να έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της συμπεριφοράς οι τουρίστες, οι οποίοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν ούτε την παρουσία λύκων στην περιοχή ούτε τις βασικές οδηγίες σχετικά με τις συναντήσεις με λύκους», πρόσθεσε.

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«Προκειμένου να αποτραπεί η εκδήλωση παρόμοιας συμπεριφοράς σε μελλοντικές γενιές νεαρών λύκων, είναι σημαντικό οι άνθρωποι που ζουν ή επισκέπτονται περιοχές όπου διαβιούν λύκοι – συμπεριλαμβανομένων των τουριστών – να κατανοήσουν ότι δεν πρέπει ούτε να πλησιάζουν τους λύκους ούτε να αφήνουν τροφή που θα μπορούσε να τους προσελκύσει».

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