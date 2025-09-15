Ο Τζόρτζιο Αρμάνι φρόντισε να καθορίσει με λεπτομέρεια την τύχη της περιουσίας του μέσα από δύο χειρόγραφες διαθήκες, οι οποίες αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι ανάμεσα στους κληρονόμους βρίσκεται ο 42χρονος μάνατζερ Μικέλε Μορσέλλι, στον οποίο ο κορυφαίος σχεδιαστής μόδας άφησε περιουσία που εκτιμάται περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Το μερίδιο αυτό περιλαμβάνει μετοχές, ιταλικά κρατικά ομόλογα και προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μορσέλλι θα κληρονομήσει ιταλικά ομόλογα BTP αξίας περίπου 32 εκατ. ευρώ, 100.000 μετοχές της EssilorLuxottica άνω των 26 εκατ. ευρώ, καθώς και μια σπάνια συλλογή από vintage αυτοκίνητα. Επιπλέον, θα έχει πρόσβαση σε εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία του σχεδιαστή, όπως το διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, η βίλα στο Σεν Τροπέ και το πολυτελές γιοτ του.

(Tanti) soldi, auto d'epoca e vacanze in yacht e a Saint Tropez: chi è il manager Michele Morselli che ha un ruolo piuttosto importante lascito nel #testamento di #GiorgioArmani. #armani https://t.co/JJpGgfOuCo September 14, 2025

Ο Μορσέλλι είναι διευθύνων σύμβουλος της Immobiliare srl, θυγατρικής του ομίλου Armani που διαχειρίζεται τα ακίνητα του σχεδιαστή. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες σε Σεν Τροπέ, Pantelleria, Αντίγκουα, Broni και Νέα Υόρκη, συνολικής αξίας περίπου 289 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρότι δεν ανήκε στον στενό, «λαμπερό» κύκλο που συνόδευε τον Αρμάνι στις πασαρέλες, είχε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη που του είχε ο διάσημος δημιουργός.

Πέρα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ο Μορσέλλι είναι λάτρης του αθλητισμού. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με paddle tennis, ψάρεμα, ποδηλασία, ιππασία και μπάσκετ. Από τον Αύγουστο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Blu Basket Bergamo, ομάδας της Serie A2.

Έχει μια κόρη, τη Μπιάνκα, την οποία ο Αρμάνι φαίνεται πως εκτιμούσε ιδιαίτερα: είχε μάλιστα ανοίξει στο όνομά της ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα εισπράξει όταν ενηλικιωθεί, μεταξύ 25 και 30 ετών.