«Κομψότητα δεν σημαίνει να τραβάει κάποιος την προσοχή, σημαίνει να μένει αξέχαστος». Η δήλωση αυτή του Τζόρτζιο Αρμάνι χαρακτήρισε την καταληκτική ημερομηνία της ύπαρξής του. Ο σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών. Η τελετή του τελευταίου αποχαιρετισμού μοιάζει σκηνοθετημένη από τον ίδιο και έχει τη σφραγίδα της απαράμιλλης κομψότητας Armani. Περίπου είκοσι άτομα, στενοί φίλοι και συγγενείς του θρυλικού δημιουργού, ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας στα χέρια λευκά τριαντάφυλλα, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου, στον τόπο καταγωγής του, στο χωριό Ριβάλτα της επαρχίας Πιατσέντζα.

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της» σχολίασε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.

Η Ροζάνα Αρμάνι, αδερφή του μεγάλου σχεδιαστή, την ώρα που έφτασε στην τελετή.

Για την πραγματοποίηση της τελετής ο δήμαρχος του χωριού Ριβάλτα έθεσε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σήμερα σε όλη την Ιταλία είναι ημέρα πένθους. Πριν από την ταφή, η σορός του σχεδιαστή τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, στα κεντρικά γραφεία του Armani Teatro. Ο χώρος λιτά στολισμένος με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά, υποδέχτηκε περίπου 16 χιλιάδες άτομα που ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο δημιουργό. Ανάμεσά τους η Ντονατέλα και ο Σάντο Βερσάτσε, οι Ντιν και Νταν Κάτεν του οίκου Dsquared2, ο Ρόκο Ιανόνε της Ferrari, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Μάριο Μόντι και Ματέο Ρέντσι και πολλοί άλλοι.

Κλειστά έμειναν τα καταστήματα Armani σήμερα ημέρα πένθους για την Ιταλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες στα γραφεία του οίκου υπήρχαν αρκετοί ψίθυροι για την υγεία του σχεδιαστή. Τον Ιούνιο ο Τζόρτζιο Αρμάνι απουσίασε, για πρώτη φορά στην καριέρα του, από την Εβδομάδα Αντρικής Μόδας του Μιλάνου. Η εταιρεία εξέδωσε τότε μια ανακοίνωση ότι αναρρώνει έπειτα από μια ίωση, χωρίς όμως να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας του. Παρά την αδυναμία που αισθανόταν το τελευταίο διάστημα, ο μεγάλος σχεδιαστής συνέχισε να εργάζεται για δύο σημαντικές εκδηλώσεις, μια αναδρομική έκθεση και μια επίδειξη μόδας, αφιερωμένες στα 50 χρόνια του οίκου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν. Μάλιστα η επίδειξη μόδας έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου στο Palazzo Brera.