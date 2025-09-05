Εκατοντάδες διάσημοι ξένοι και Έλληνες από όλους τους χώρους αποχαιρέτησαν τον Τζόρτζιο Αρμάνι που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, στα 91 του χρόνια.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία της σύγχρονης μόδας εξακολουθούσε να εργάζεται μέχρι και πριν λίγους μήνες αν και η περιουσία του είχε φτάσει τα 12 δισεκατομύρια δολάρια. Φέτος μάλιστα συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυση του θρυλικού οίκου Armani.

Πέτρος Κωστόπουλος: «Ένας ωραίος άνθρωπος που αγαπούσε τις γυναίκες»

Τζένη Μπαλατσινού: «Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα»

Σίντι Κρόφορντ: «Ένας αληθινός δάσκαλος της τέχνης του».

Τζούλια Ρόμπερτς: «Ένας αληθινός φίλος. Ένας θρύλος»

Ναόμι Γουότς: «Σε ευχαριστούμε για τη λαμπρότητά σου»

Πενέλοπε Κρουζ: «Είναι μεγάλη μου τιμή που μπόρεσα να περάσω χρόνο μαζί σου»

Μάριος Φραγκούλης: «Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω όταν παρουσιάσαμε πρώτη φορά τον πρώτο διεθνή μου δίσκο στην Νέα Υόρκη».

Ιρίνα Σάικ: «Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες την κομψότητα και το στυλ»

Ντεμί Μουρ: «Θα μας λείψετε πολυαγαπημένε κύριε Αρμάνι»

Ντονατέλα Βερσάτσε: «Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν γίγαντα. Έγραψε ιστορία και θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας»

Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό: «Έχει δημιουργήσει και διαμορφώσει τάσεις που έχουν επηρεάσει ολόκληρες γενιές»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ήταν μια θρυλική προσωπικότητα που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές, και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει και να εμπνέει τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα»

Βαλεντίνο: «Θρηνώ κάποιον που θεωρούσα πάντα φίλο, ποτέ αντίπαλο»

Μισέλ Φάιφερ: «Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε Αρμάνι. Ήταν τιμή και προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σας σε τόσες σημαντικές στιγμές της ζωής μου και να γίνω μάρτυρας της τέχνης σας από πρώτο χέρι»

Χριστίνα Παππά: «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας»

Aθηνά Οικονομάκου: «Αναπαύσου εν ειρήνη Τζόρτζιο Αρμάνι»