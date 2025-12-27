Μια δραματική καταδίωξη στο Γουόρεν του Μίσιγκαν άφησε άναυδους τους αστυνομικούς, αφού ο οδηγός χρησιμοποίησε τον 9χρονο γιο του ως ανθρώπινη ασπίδα κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Otez Coil, 31 ετών, από το Ντιτρόιτ, συγκρούστηκε με το SUV του σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα στο 11 Mile και Van Dyke., μετά από καταδίωξη από την αστυνομία που έφτασε σε ταχύτητες 80 μίλια/ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Γουόρεν.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος δείχνει τον Coil να κρατάει τον μικρό γιο του μπροστά του καθώς βγαίνει από το συντριμμένο όχημα.

«Κρατάει το παιδί του σχεδόν σαν φράγμα ή ασπίδα για να εμποδίσει τους αστυνομικούς να αλληλεπιδράσουν μαζί του», είπε ο υπολοχαγός John Gajewski. «Ναι, ξέρω ότι αυτό πρέπει να εξέπληξε τους αστυνομικούς. Εξέπληξε όλους όσους είδαν το βίντεο, συμπεριλαμβανομένου και εμένα».

Η αστυνομία ανέφερε ότι το SUV του Coil μύριζε αλκοόλ και οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ανοιχτό μπουκάλι αλκοόλ μέσα στο όχημα.

Ο 9χρονος γιος του Coil μένει τώρα με τη γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του, η οποία είπε ότι το αγόρι είναι καλά, δεδομένων των περιστάσεων, αν και παραμένει ταραγμένο.

Ο Coil αντιμετωπίζει μία κατηγορία κακουργήματος για διαφυγή και αποφυγή της αστυνομίας και τρεις κατηγορίες πλημμελημάτων: κακοποίηση παιδιού τετάρτου βαθμού, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδήγηση με ανασταλμένη άδεια.

Κρατείται στη φυλακή του Macomb County με εγγύηση 50.000 δολαρίων και ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπλέον κατηγορίες μόλις η αστυνομία λάβει τα αποτελέσματα της εξέτασης αλκοόλ στο αίμα του.