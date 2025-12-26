Αν όμως το ίδιο ταξίδι πραγματοποιούνταν το 2025, οι γονείς του θα χρειάζονταν μια σημαντική περιουσία για να καλύψουν τα έξοδα. Όπως αναφέρει άρθρο του FoxBaltimore.com, οι τιμές για διαμονή και φαγητό έχουν εκτοξευθεί συγκριτικά με το 1992.

Διαμονή στο The Plaza Hotel

Με βάση δεδομένα από το The Plaza Hotel, όπου έμεινε ο Κέβιν στην ταινία, η διαμονή του σε πλήρη σουίτα θα κόστιζε πάνω από 8.500 δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 303% σε σχέση με τα 2.109 δολάρια του 1992.

Μια μονοήμερη διαμονή θα είχε κόστος 6.244 δολάρια, δηλαδή 467,6% υψηλότερα από τα 1.100 δολάρια της εποχής εκείνης. Οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην πιο ακριβή σουίτα του ξενοδοχείου.

Το γεύμα του Κέβιν

Στο άρθρο του FoxBaltimore.com αναφέρεται πώς το γεύμα από room service, που περιλάμβανε αστακό, πίτσα με τυρί και τεράστιο παγωτό, θα κόστιζε 2.233,89 δολάρια το 2025 αύξηση 130,9% σε σχέση με τα 967,40 δολάρια το 1992. Το ίδιο το παγωτό θα κόστιζε μόνο 24 δολάρια, έναντι 18 δολαρίων το 1992, δηλαδή αύξηση 33,3%.

Οι υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν τα ταξί και τις μετακινήσεις του Κέβιν, που θα αυξάνανε περαιτέρω τα έξοδα.

Συμπέρασμα

Το ταξίδι του Κέβιν στη Νέα Υόρκη το 2025 θα ήταν αρκετά πιο ακριβό σε σχέση με το 1992, λόγω αύξησης διαμονής, γευμάτων και γενικών τιμών. Το ταξίδι που για πολλούς φαίνεται μαγικό στην οθόνη, στην πραγματικότητα θα απαιτούσε έναν προϋπολογισμό αρκετών χιλιάδων δολαρίων.

Με πληροφορίες από FoxBaltimore.com