Ο σκηνοθέτης Κρις Κολόμπους δήλωσε ότι θα ήθελε να «κόψει» το cameo του Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία του «Home Alone 2: Lost in New York», προσθέτοντας ωστόσο ότι εάν το κάνει φοβάται πως θα απελαθεί.

Όπως είπε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα San Francisco Chronicle, η εμφάνιση του Τραμπ στην ταινία του «έχει γίνει κατάρα». Παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, ο ιταλικής καταγωγής σκηνοθέτης που ζει στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι ανησυχεί πως «θα έπρεπε να γυρίσει πίσω στην Ιταλία ή κάτι τέτοιο» αν έσβηνε το cameo.

Advertisement

Advertisement

Η δήλωση του Κρις Κολόμπους που έγινε με αφορμή την επικείμενη βράβευση του από το 68ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο στις 26 Απριλίου, επανέφερε στην επικαιρότητα μία αντιπαράθεση που ξεκίνησε το 2020, προς το τέλος της πρώτης προεδρίας Τραμπ.

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών Home Alone δήλωσε στο Business Insider ότι η εμφάνιση του Τραμπ στο σίκουελ του 1992 ήταν προϋπόθεση για να μπορέσει να κάνει γυρίσματα μέσα στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, το οποίο ανήκε τότε στον Τραμπ.

Ο Κολόμπους είχε πει ότι ο Τραμπ «μπήκε με τσαμπουκά στην ταινία». Όπως ισχυρίστηκε, ο Τραμπ του είπε: «Ο μόνος τρόπος για να χρησιμοποιήσεις το Plaza είναι να είμαι στην ταινία».

Στα τέλη του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο προτού γίνει πρόεδρος για δεύτερη φορά, ο Τραμπ κατηγόρησε στην πλατφόρμα του Truth Social τον Κολόμπους ότι ψεύδεται, γράφοντας ότι η ομάδα του σκηνοθέτη τον «ικέτευε» να κάνει ένα cameo και ότι τελικά ήταν «υπέροχο για την ταινία».

https://www.huffingtonpost.gr/entry/nt-tramp-den-pera-me-tsampoeka-rolo-sto-monos-sto-spiti-2-me-parakalesan-yia-ena-cameo_gr_658d8e19e4b0cd3cf0e4be43

Ο Κολόμπους επέλεξε να μην σχολιάσει τότε στους ισχυρισμούς του Τραμπ. Ωστόσο, στη συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 14 Απριλίου, απάντησε ως εξής: «Δεν λέω ψέματα… Δεν υπάρχει περίπτωση να παρακαλούσα κάποιον που δεν είναι ηθοποιός να παίξει σε ταινία. Αλλά θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε [στα γυρίσματα] το ξενοδοχείο Plaza».

Advertisement

Η σκέψη να αφαιρεθεί η σκηνή των 7 δευτερολέπτων με τον Τραμπ από το Μόνος στο σπίτι 2, που έκανε εισπράξεις 359 εκατ. δολαρίων και έγινε η τρίτη πιο εμπορική ταινία του 1992, δεν είναι καινούργια. Όμως, όταν το 2019 η ταινία προβλήθηκε στην καναδική τηλεόραση χωρίς τη σκηνή με τον Τραμπ, οι υποστηρικτές του διαμαρτυρήθηκαν.

Related… Ο νέος σφοδρός Πόλεμος των Ρόουζ με Ολίβια Κόλμαν και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς «And Just Like That» η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ – Κάρι Μπράντσο ξανασμίγει με τον Έινταν Νέες ταινίες: Αμαρτωλοί, Όνειρα Ιλουστρασιόν, Το Μικρό μου Πάντα

«Δεν μπορώ να το κόψω», είπε ο σκηνοθέτης του «Mrs. Doubtfire» και των δύο πρώτων ταινιών Harry Potter. «Αν το κόψω, μάλλον θα με διώξουν από τη χώρα. Θα θεωρηθώ ανεπιθύμητος στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Με πληροφορίες από Guardian

Advertisement