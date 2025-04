Ο νέος σφοδρός Πόλεμος των Ρόουζ με Ολίβια Κόλμαν και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Πρόκειται για το ριμέικ της μαύρης κωμωδίας «The War of the Roses» (1989), με τους Μάικλ Ντάγκλας - Καθλίν Τέρνερ, σε σκηνοθεσία Ντάνι Ντε Βίτο (η οποία απέσπασε ένα βραβείο BAFTA και τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα), που όπως και η πρώτη ταινία, είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Γουόρεν Άντλερ «The War of the Roses» (1981).