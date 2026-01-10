Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας στην Καλιφόρνια βρέθηκε πρόσφατα ο Ντάνιελ Στερν, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή χριστουγεννιάτικη σειρά ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», προκαλώντας αίσθηση τόσο στους θαυμαστές του όσο και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τις Αρχές της κομητείας Βεντούρα, ο 67χρονος ηθοποιός αντιμετώπισε κατηγορία για παρότρυνση σε πορνεία, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου σε ξενοδοχείο στο Καμαρίγιο της Καλιφόρνια. Όπως αναφέρεται σε αστυνομικά έγγραφα, ο Στερν φέρεται να επιχείρησε να προσλάβει συνοδό επί πληρωμή, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση της αστυνομίας.

Advertisement

Advertisement

Παρά τη σοβαρότητα της κατηγορίας, η υπόθεση δεν κατέληξε σε σύλληψη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στον ηθοποιό επιβλήθηκε πρόστιμο, χωρίς να τεθεί υπό κράτηση ή να σχηματιστεί δικογραφία με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν επίσης πως δεν υπάρχει φωτογραφία σύλληψης, καθώς δεν ακολούθησε σύλληψη στο πλαίσιο του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, όταν οι ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» προβάλλονται εκτενώς στην τηλεόραση και σε ψηφιακές πλατφόρμες, επαναφέροντας τον Ντάνιελ Στερν στη δημοσιότητα μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του ενός εκ των δύο αδέξιων διαρρηκτών.

Σύμφωνα με το TMZ, που επικαλείται επίσημα αστυνομικά έγγραφα, το περιστατικό καταγράφηκε σε ξενοδοχείο της περιοχής, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του ελέγχου ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν έχουν προχωρήσει σε καμία δημόσια δήλωση, παρά τα σχετικά ερωτήματα που έχουν δεχθεί από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από το TMZ