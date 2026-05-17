Σοκ και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Μόντενα της βόρειας Ιταλίας ένα βίαιο περιστατικό με όχημα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών πεζών και την κινητοποίηση των αρχών σε ανώτατο επίπεδο.

Οι υπηρεσίες υγείας δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση των πιο βαριά τραυματισμένων, ενώ δύο από τους πολίτες που χτυπήθηκαν υποβλήθηκαν σε ιδιαίτερα κρίσιμη χειρουργική επέμβαση με ακρωτηριασμό κάτω άκρων.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το συμβάν εξετάζεται ως πιθανή μεμονωμένη πράξη ακραίας συμπεριφοράς, ενώ οι έρευνες προσπαθούν να φωτίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου μέσα σε πολυσύχναστο δρόμο.

Ο οδηγός, 31 ετών, έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, καθώς φέρεται να παρέσυρε επτά πεζούς και στη συνέχεια ακόμη ένα άτομο που επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Η πολιτική και θεσμική αντίδραση υπήρξε άμεση, με την πρωθυπουργό της Ιταλίας να ακυρώνει προγραμματισμένη επίσκεψη στο εξωτερικό και να μεταβαίνει στην περιοχή, ενώ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε δημόσια ευχαριστίες προς τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη.

Η παρουσία των δύο κορυφαίων αξιωματούχων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο γεγονός σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε στο παρελθόν αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία είχαν καταγραφεί από αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιστορικό βίαιης εγκληματικής δράσης.

Οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο για την ασφάλεια στους αστικούς χώρους.

Italie / Modena : Luca Signorelli est le héros italien qui a arrêté la folie meurtrière d'un terroriste.pic.twitter.com/NxHcd7B3fg — Nath-K (@KaanNathalie) May 16, 2026

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με τους κατοίκους να εκφράζουν φόβο αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα, καθώς το περιστατικό συνέβη σε μία από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές ζώνες της πόλης. Νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των περιστατικών, ενώ οι γιατροί αναφέρουν ότι η κατάσταση ορισμένων τραυματιών παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Italian authorities are investigating after 31-year-old Salim El Koudri allegedly drove at high speed through Via Emilia in Modena, hitting multiple pedestrians before crashing and allegedly stabbing a bystander who tried to stop him from fleeing.



At least eight people were… pic.twitter.com/UPfvPZ34aF May 17, 2026

Παράλληλα, οργανώσεις πολιτών ζητούν ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και καλύτερη ψυχολογική υποστήριξη για άτομα που εμφανίζουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα ώστε να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στην ακριβή χρονική αλληλουχία των γεγονότων όσο και στο υπόβαθρο του δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Το περιστατικό έχει ήδη εγείρει συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την ψυχική υγεία, την πρόληψη βίαιων συμπεριφορών και την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους. Παρά το σοκ, η πόλη προσπαθεί σταδιακά να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας, με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων να παραμένει ενισχυμένη και τους πολίτες να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες. Οι τοπικοί φορείς δηλώνουν ότι θα υπάρξει περαιτέρω αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας. Παράλληλα, ζητείται συνεργασία όλων των υπηρεσιών για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. σε ευρωπαϊκό ευρύτερο επίπεδο.

Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι στην Κύπρο

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη σημερινή επίσκεψη της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στην Κύπρο, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία μετά από σοβαρό περιστατικό στη Μόντενα, όπου όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε πολίτες. Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η απόφαση ελήφθη λόγω των εξελίξεων και της ανάγκης παρουσίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού στη χώρα της.

Η Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να μεταβεί εσπευσμένα στη Μόντενα μαζί με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, προκειμένου να βρεθούν κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία που επηρεάστηκε από το συμβάν.

Η επίσκεψή της στην Κύπρο θα μετατεθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία θα καθοριστεί έπειτα από συνεννόηση των δύο πλευρών, ενώ η Λευκωσία υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων με την Ιταλία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και περιφερειακού συντονισμού.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει τη στήριξή της προς την ιταλική κυβέρνηση και τον ιταλικό λαό, καθώς και τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη της προς όλους όσοι επηρεάστηκαν από το τραγικό περιστατικό.

