Θέση απέναντι στις δολοφονίες πολιτών από τους πράκτορες του ICE έχουν πάρει δεκάδες διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ ανάμεσά τους και η Νάταλι Πόρτμαν η οποία ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας «The Gallerist» στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance στη Γιούτα.

Μιλώντας στις κάμερες είπε ότι η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι φρικτή. «Συγγνώμη που είμαι τόσο συναισθηματική, αλλά είναι μια τόσο φρικτή μέρα, ήταν μια φρικτή εβδομάδα», καθώς η πρεμιέρα έγινε λίγες ώρες αφότου ένας 37χρονος κάτοικος Μινεσότα και νοσοκόμος, ονόματι Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, δολοφονήθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Έπειτα η ηθοποιός πρόσθεσε πως είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός πως βρισκόταν σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, ωστόσο: «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι απλά απίστευτο», είπε.

Η Νάταλι Πόρτμαν τόνισε πως «το τι κάνουν ο Τραμπ και η Κρίστι Νόεμ και η ICE στους πολίτες μας και στους ανθρώπους χωρίς έγγραφα είναι εξοργιστικό και πρέπει να σταματήσει. Είμαι πολύ συγκινημένη από όλους τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω και στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην κοινότητα και δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο της Αμερικής. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει να σταματήσει».

«Φυσικά βρισκόμαστε σε μια δυστυχώς φρικτή στιγμή στη χώρα μας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιτίθεται σε πολίτες στις δικές μας πόλεις. Είμαι τόσο τυχερή που βρίσκομαι εδώ σε μια χαρούμενη, δημιουργική κοινότητα γιορτάζοντας μια ταινία για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι, αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσουμε αυτό που κάνει η ICE στη χώρα μας. Είμαι πολύ εμπνευσμένη από όλους τους εκπληκτικούς Αμερικανούς που βγαίνουν έξω και στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι εκεί στις κοινότητές τους, είναι όμορφο» είπε η γνωστή ηθοποιός.