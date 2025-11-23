Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο ή το εύρος των νέων επιχειρήσεων, ούτε εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε λάβει τελική απόφαση να αναλάβει δράση.

Οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις πιθανότατα θα είναι το πρώτο μέρος της νέας δράσης κατά του Μαδούρο. Και οι τέσσερις αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της επικείμενης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης το Σάββατο δεν απέκλεισε τίποτα σχετικά με τη Βενεζουέλα. «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», δήλωσε μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει επιλογές που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα για να καταπολεμήσει αυτό που έχει παρουσιάσει ως ρόλο του Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει οποιεσδήποτε διασυνδέσεις με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον εκδιώξει και ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας και ο στρατός θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος θα γιορτάσει τα 63α γενέθλιά του σήμερα Κυριακή, εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό θέατρο του Καράκας για την πρεμιέρα μιας τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη ζωή του.

Η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική έχει ξεκινήσει εδώ και μήνεςκαι ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε την Παρασκευή τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα και τις προέτρεψε να επιδείξουν προσοχή. Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις που αναχωρούσαν από τη Βενεζουέλα το Σάββατο μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τη Δευτέρα να χαρακτηρίσουν το Cartel de los Soles (όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει εγκληματικά δίκτυα που έχουν ενσωματωθεί στο κράτος στη Βενεζουέλα, τα οποία φέρονται να αποτελούνται από υψηλόβαθμα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεωνκαι εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών) ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον φερόμενο ρόλο του στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι ηγείται του Cartel de los Soles, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Χέγκσεθ: Νέες επιλογές μετά τον χαρακτηρισμό ως «τρομοκρατικό»

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο χαρακτηρισμός ως τρομοκρατικός «φέρνει μια ολόκληρη σειρά από νέες επιλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο επερχόμενος χαρακτηρισμός θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλλά έχει επίσης δείξει την προθυμία του να συνεχίσει ενδεχομένως τις συνομιλίες με την ελπίδα μιας διπλωματικής λύσης.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχτηκαν συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Δεν ήταν σαφές εάν αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου με την ομάδα κρούσης του, ενώνοντας τουλάχιστον επτά άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, παρόλο που η συγκεντρωμένη ισχύς πυρός υπερβαίνει κατά πολύ οτιδήποτε χρειάζεται για αυτές. Τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε φερόμενα ναρκωτικά σκάφη στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις ως παράνομες εξωδικαστικές δολοφονίες αμάχων, και ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει αυξανόμενες ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η Ουάσινγκτον τον Αύγουστο διπλασίασε την αμοιβή της για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο στρατός των ΗΠΑ υπερτερεί φυσικά αυτόν της Βενεζουέλας, που είναι αποδυναμωμένος από την έλλειψη εκπαίδευσης, τους χαμηλούς μισθούς και τον φθαρμένο εξοπλισμό. Ορισμένοι διοικητές μονάδων έχουν αναγκαστεί να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να θρέψουν τα στρατεύματά τους, επειδή οι κρατικές προμήθειες είναι ελλιπείς, ανέφερε το Reuters.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση του Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς μιας αντίδρασης τύπου ανταρτοπόλεμου, την οποία η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές στην κρατική τηλεόραση. Αυτή η προσέγγιση θα περιελάμβανε μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις δολιοφθοράς και άλλες τακτικές ανταρτοπόλεμου, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές και έγγραφα σχεδιασμού ετών.