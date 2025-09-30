Δηλώσεις που προκαλούν ανησυχία στην Αθήνα έκανε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο οποίος επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις δραστηριότητές της στη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο Τούρκος υπουργός, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, υπογράμμισε ότι οι στρατηγικές επενδύσεις και οι έρευνες θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον ανταποκριτή του στην Κωνσταντινούπολη, οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής ενός από τα δύο νέα γεωτρύπανα που απέκτησε η Τουρκία. Όπως διευκρινίστηκε, το ένα θα επιχειρήσει στη Λιβύη, ενώ το δεύτερο θα δραστηριοποιηθεί στα ανοιχτά της Μερσίνης, κοντά στο Τάσουτζου. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το επόμενο γεωτρύπανο αναμένεται να παραδοθεί σε «λίγους μήνες».

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών τριβών στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις σχέσεις της Τουρκίας με γειτονικές χώρες να παραμένουν τεταμένες.

Παράλληλα, κατά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγινε εκ νέου αναφορά στο Κυπριακό. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών, ενώ τονίστηκε ότι η Τουρκία θα διατηρήσει αμετακίνητη στάση απέναντι σε κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να επηρεάσει το «ειδικό περιβάλλον του νησιού».