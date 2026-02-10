Μια σπάνια ματιά για τον τρόπο που ζουν οι ζάμπλουτοι του κόσμου, αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία για δουλειά, συνιστά μια ιδιαίτερη αγγελία που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό πρακτορείο Tutors International, για έναν παιδαγωγό που αναζητείται από μια μάλλον εύπορη οικογένεια στη Νέα Υόρκη.

Η εν λόγω οικογένεια ψάχνει για έναν «εξαιρετικό» ιδιωτικό καθηγητή που θα προσφέρει μια «εξατομικευμένη, παγκόσμιας εμβέλειας εκπαίδευση» στα τρία τους παιδιά, ηλικίας 3, 6 και 8ετών, ενώ θα ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη επί ένα χρόνο.

Ο καθηγητής θα έχει την υποχρέωση, χωρίς να υπάρχει καποια σταθερή τάξη να οικοδημήσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα γύρω από τις «πόλεις, τα τοπία και τα μουσεία» της Ευρώπης.

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά είναι τόσο μικρά, οι προδιαγραφές για τον καθηγητή που αναζητά η οικογένεια είναι υψηλές. Ο καθηγητής που θα αναλάβει τελικά καθήκοντα θα πρέπει να συνεργαστεί με τις δύο νταντάδες, τους προπονητές και τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές των τριών παιδιών.

Τι θα διδάσκει

Ο καθηγητής θα πρέπει να διδάξει τα παιδιά μαθηματικά, ανάγνωση, γραφή, επιστήμες, ιστορία και παγκόσμιους πολιτισμούς αλλά και ξένες γλώσσες – με «προτιμώμενα» τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα μανδαρινικά.

«Η μάθηση αναμένεται να ενσωματωθεί στη βιωματική εμπειρία, τα ταξίδια, τον πολιτισμό και τα έργα, με τον ίδιο τον κόσμο να αντιμετωπίζεται ως η τάξη. Η εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να είναι καθηλωτική και πολιτισμικά βασισμένη, αξιοποιώντας τη συζήτηση, τη μουσική, το φαγητό, τα ταξίδια και την αλληλεπίδραση με φυσικούς ομιλητές, όπου είναι δυνατόν», αναφέρει η αγγελία.

Επιπλέον, η οικογένεια απαιτεί εκμάθηση χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και την τεχνολογικής ηθικής, εξοικείωση με απλούς ορισμούς από το φάσμα της οικονομίας και του επιχειρείν καθώς και τα θεμέλια του δικαίου, των διαπραγματεύσεων και της φιλανθρωπίας.

Ενα διαφορετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

«Δεν θα υπάρχει σταθερή τάξη. Η μάθηση έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιείται μέσω ταξιδιών, πολιτισμού και εμπειριών από τον πραγματικό κόσμο, με πόλεις, τοπία, μουσεία, συζητήσεις και έργα να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εκπαιδευτικής προσέγγισης».

«Ένα μάθημα ιστορίας θα μπορούσε να δομηθεί γύρω από τον τόπο και όχι από τα σχολικά βιβλία, μια επιχειρηματική ιδέα που εξερευνάται μέσω συναλλαγών στον πραγματικό κόσμο ή ηθικά ζητήματα που συζητούνται στο πλαίσιο αναδυόμενων τεχνολογιών που τα παιδιά συναντούν καθημερινά».

Ο καθηγητής που θα πάρει τη δουλειά θα πρέπει ακόμη να συντονίζει τη μάθηση γύρω από «προηγμένη ιππασία, αλπικό σκι, ξιφασκία, τένις και γκολφ, παράλληλα με τη γεωργία, την κηπουρική, το ψάρεμα, την προετοιμασία φαγητού, τις βασικές δεξιότητες επιβίωσης, τη χρήση εργαλείων και τον σεβασμό για τα ζώα, τη γη και τους πόρους», αναφέρει η διαφήμιση.

Οποιος πάρει τη δουλειά θα έχει δωρεάν διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του ετήσιου ταξιδιού, καθώς και 9 εβδομάδες άδειας ετησίως.

Σύμφωνα με την Tutors International, τέτοιοι ρόλοι γίνονται όλο και πιο συνηθισμένοι μεταξύ των οικογενειών που μετακινούνται παγκοσμίως και έχουν την ελευθερία να σχεδιάζουν την εκπαίδευση γύρω από τον τρόπο ζωής και τις αξίες τους.

«Οι οικογένειες σαν κι αυτή σκέφτονται προσεκτικά ποιες γνώσεις και συνήθειες σκέψης θα έχουν σημασία μακροπρόθεσμα και στη συνέχεια χτίζουν ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο γύρω από την πραγματική ζωή και όχι ένα χρονοδιάγραμμα», λέει ο ιδρυτής του Tutors International.

