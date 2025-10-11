Σε κατάσταση απελπισίας, ο πρόεδρος της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας, Gerry Brownlee, προσπάθησε να σταματήσει τους βουλευτές Μαορί να σταματήσουν να χορεύουν haka, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Το αίτημα του δεν έγινε δεκτό και οι βουλευτές συνέχισαν τον παραδοσιακό χορό τους με αποτέλεσμα να σταματήσει η συνεδρίαση.

Σε βίντεο από το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η βουλευτής του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara να ολοκληρώνει την πρώτη ομιλία της στην αίθουσα της ολομέλειας και να δίνει το σήμα για να ξεκινήσει ο παραδοσιακός χορός haka.

O πρόεδρος της Βουλής φώναζε «όχι, όχι αυτό. Μου είχατε πει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο», και διέκοψε τη συνεδρίαση.

Hard to believe the Speaker gave permission for Oriini Kaipara to stand in the middle of the chamber for her waiata, barefoot.



The Speaker suspended the house when a haka started after the song finished, which was not agreed to by the Speaker. pic.twitter.com/Xo8JdNZyZ9 October 9, 2025