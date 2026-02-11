Μία αν μην τι άλλο ασυνήθιστη ληστεία έλαβε χώρα σε ένα κοσμηματοπωλείο στην Τουρκία.

Ένας 26χρονος άνδρας διέρρηξε ένα κοσμηματοπωλείο στην Καισάρεια, έσπασε το παράθυρο του καταστήματος με ένα λοστό και έκλεψε κοσμήματα. Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, αφού έκλεψε τα χρυσά κοσμήματα από το κατάστημα, ο νεαρός χρησιμοποίησε ένα γάιδαρο για να διαφύγει.

Advertisement

Advertisement

Η στιγμή της διαφυγής καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Unusual theft in central Türkiye ends with arrest after suspect flees jewelry store on donkey ⤵



◾️ Suspect uses forklift to break into store in Kayseri, steals 150 grams of gold and escapes in rare getaway



◾️ Police track suspect through CCTV footage and make arrest



◾️… pic.twitter.com/WeZTZe81AQ February 10, 2026

Ο νεαρός συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη ληστεία, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν τα κλεμμένα αντικείμενα τα οποία είχε θάψει σε ένα οικόπεδο.