Μία αν μην τι άλλο ασυνήθιστη ληστεία έλαβε χώρα σε ένα κοσμηματοπωλείο στην Τουρκία.
Ένας 26χρονος άνδρας διέρρηξε ένα κοσμηματοπωλείο στην Καισάρεια, έσπασε το παράθυρο του καταστήματος με ένα λοστό και έκλεψε κοσμήματα. Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, αφού έκλεψε τα χρυσά κοσμήματα από το κατάστημα, ο νεαρός χρησιμοποίησε ένα γάιδαρο για να διαφύγει.
Η στιγμή της διαφυγής καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.
Ο νεαρός συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη ληστεία, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν τα κλεμμένα αντικείμενα τα οποία είχε θάψει σε ένα οικόπεδο.