Στην Τεχεράνη, η Μαριάμ (όνομα αλλαγμένο για λόγους ασφαλείας) επέστρεφε από διαδήλωση μαζί με τον σύζυγό της, τον «Ρεζά». Κάπου στη διαδρομή, μέσα στην αναστάτωση, εκείνος την αγκάλιασε για να την προστατεύσει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνειδητοποίησε ότι κρατούσε μόνο το μπουφάν της. Η Μαριάμ είχε πέσει νεκρή από πυροβολισμό, χωρίς να είναι σαφές από πού προήλθε η σφαίρα.

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενικού προσώπου στο BBC Persian, ο Ρεζά μετέφερε τη σορό της γυναίκας του για περίπου μιάμιση ώρα, μέχρι που εξαντλήθηκε και κάθισε σε ένα στενό. Κάτοικοι κοντινού σπιτιού τον βοήθησαν, τους έβαλαν στο γκαράζ και τύλιξαν τη σορό με ένα λευκό σεντόνι.

Advertisement

Advertisement

Το πιο σκληρό κομμάτι έρχεται «πριν» από τον πυροβολισμό: Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Μαριάμ είχε μιλήσει στα δύο παιδιά της (7 και 14 ετών) για την πραγματικότητα των διαδηλώσεων. «Μερικές φορές οι γονείς πηγαίνουν στις διαδηλώσεις και δεν επιστρέφουν», τους είχε πει.

Γιατί οι αριθμοί διαφέρουν τόσο πολύ

Η εικόνα για το πόσοι έχουν σκοτωθεί παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιωθεί, καθώς – όπως επισημαίνεται από πολλά διεθνή ρεπορτάζ – το Ιράν έχει επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς/μπλακάουτ στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και η επιτόπια κάλυψη είναι περιορισμένη. Παρά τα εμπόδια, διαφορετικές πηγές δίνουν ενδεικτικές (και συχνά αποκλίνουσες) εκτιμήσεις:

HRANA: τουλάχιστον 2.400 νεκροί μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες, κατά το Protothema.

Associated Press (AP): τουλάχιστον 2.615 νεκροί, με την επισήμανση ότι δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητη επαλήθευση λόγω των περιορισμών.

Reuters: απολογισμός 2.571 (επικαλούμενο HRANA) σε ρεπορτάζ της 14ης Ιανουαρίου.

Iran Human Rights (IHR) (έδρα Νορβηγία): τουλάχιστον 3.428 νεκροί και πάνω από 10.000 συλλήψεις, σύμφωνα με το Protothema.

Advertisement

Ιρανός αξιωματούχος (σε Reuters): περίπου 2.000 νεκροί, αποδίδοντας ευθύνες σε «τρομοκράτες».

Με απλά λόγια: δεν είναι μόνο η κλίμακα της βίας που σοκάρει. Είναι και η «ομίχλη» της πληροφορίας που κάνει κάθε οικογένεια να ψάχνει μέσα σε φήμες, βίντεο, μαρτυρίες και ελλιπή στοιχεία.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για πίεση/βία ακόμη και σε νοσοκομεία και για ένα περιβάλλον όπου η επαλήθευση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Advertisement

Άλλα ρεπορτάζ μιλούν για υπερφόρτωση νεκροτομείων κοντά στην Τεχεράνη, με εικόνες που κυκλοφορούν στα social media παρά το μπλακάουτ.

Και στο φόντο, ο φόβος της «δικαιοσύνης-εξπρές»: Η υπόθεση του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί, του οποίου η προγραμματισμένη εκτέλεση αναβλήθηκε (σύμφωνα με δικαιωματικές οργανώσεις και την οικογένειά του), έγινε σύμβολο της ανησυχίας για ταχύτατες δίκες και θανατικές ποινές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε έκτακτη συνεδρίαση για την κατάσταση στο Ιράν, μετά από αίτημα των ΗΠΑ.

Advertisement