Νεκρός είναι ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της οργάνωσης στο Reuters αλλά και ο ισραηλινός στρατός.

Οι IDF εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα-κρησφύγετο στην πόλη της Γάζας.

«Ένας από τους αρχιτέκτονες της βίαιης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου έγινε στόχος της επιδρομής», αναφέρουν σε ανακοίνωση. Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ σύμφωνα με τους IDF, ανέλαβε το ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ τον Μάιο του 2025.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, συμμετείχε στην κράτηση πολλών ισραηλινών ομήρων υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς και περιβαλλόταν από ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξόντωσή του. Ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς, αφού προσχώρησε στην τρομοκρατική οργάνωση από την αρχή της», σημειώνουν οι IDF.

Το Times of israel που επικαλείται παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει πως η κηδεία του τελέστηκε σήμερα, Σάββατο.

Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς που σκοτώνεται από ισραηλινά πυρά μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που συνήφθη με την υποστήριξη των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει τον θάνατο του Χαντάντ, επισήμανε το Reuters.