Θλίψη σκορπά στην παγκόσμια κοινότητα των gamers ο θάνατος του Βινς Ζαμπέλα, ενός από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών και συνδημιουργός Call of Duty, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία Electronic Arts.

Ο Ζαμπέλα σκοτώθηκε σε τροχαίο την Κυριακή ενω κινείτο με την Ferrari του σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες. Αυτή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ζαμπέλα οδηγούσε το όχημα, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty το 2003 μαζί με τους Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ. Η σειρά βιντεοπαιχνιδιών, εμπνευσμένη αρχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την μία από τις πιο εμπορικές στην ιστορία των video games.

Πέρα από το Call of Duty, ο Βινς Ζαμπέλα υπέγραψε επίσης επιτυχημένους τίτλους όπως τα Medal of Honor, Titanfall και Apex Legends, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Το 2010 αποχώρησε από την Activision έπειτα από σύγκρουση με την εταιρεία, με τη δικαστική διαμάχη να λήγει εξωδικαστικά το 2012. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Electronic Arts, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του Battlefield 6.

Η Infinity Ward, το στούντιο πίσω από το Call of Duty, αποχαιρέτησε τον Ζαμπέλα με συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας πως «η κληρονομιά του στην ψυχαγωγία είναι ανυπολόγιστη».