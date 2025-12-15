Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Νιγηρία ο τρόπος με τον οποίο ένας άνδρας, που αυτοαποκαλείται «Προφήτης Ιερεμίας», επέλεξε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα, 104 ετών, κηδεύτηκε σε φέρετρο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κατασκευασμένο από μασίφ χρυσό, με την αξία του να ξεπερνά τις 105.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 90.000 ευρώ.
Μάλιστα, το χρυσό φέρετρο μεταφερόταν μέσα σε λευκή νεκροφόρα, ενώ περιστρεφόταν κατά τη διάρκεια της πομπής, μια εικόνα που πολλοί εξέλαβαν ως πρόκληση και επίδειξη πλούτου.
Τη μεταφορά της σορού ανέλαβαν άνδρες ντυμένοι με λευκές στολές, ενισχύοντας τον τελετουργικό χαρακτήρα της κηδείας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Μπαγιέλσα της Νιγηρίας και εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια φτωχών κατοίκων της περιοχής, γεγονός που ενέτεινε τις αντιδράσεις και άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων για την πρόκληση και τις κοινωνικές ανισότητες.