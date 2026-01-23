Την ενοχή της για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου πρώτου βαθμού παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη μία 45χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία είχε αναπτύξει ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή της.

Η εκπαιδευτικός, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, αναμένεται να καταδικαστεί σε ποινή που μπορεί να φτάσει τα 12 έτη κάθειρξης, με την ανακοίνωση της απόφασης να έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η γυναίκα διατηρούσε εκτεταμένη επικοινωνία με τον ανήλικο, ανταλλάσσοντας μαζί του πάνω από 25.000 γραπτά μηνύματα κατά τη διάρκεια της παράνομης σχέσης τους.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024, όταν οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η κακοποίηση φερόταν να διαρκεί για περίπου έξι μήνες.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από ανησυχίες της σχολικής διοίκησης, καθώς συνάδελφος εκπαιδευτικός φέρεται να παρατήρησε ανάρμοστη σωματική επαφή και συμπεριφορά της δασκάλας προς τον μαθητή, εντός του σχολικού χώρου.

Κατά την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος φέρεται να ομολόγησε τη σεξουαλική σχέση, ενώ ανέφερε ότι είχε μιλήσει γι’ αυτήν και σε συνομηλίκους του.

Η 45χρονη εργαζόταν στο Freehold Intermediate School από τον Μάρτιο του 2022 και σε επαγγελματικό της προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα περιέγραφε τον εαυτό της ως «αφοσιωμένη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εκπαιδευτικό».











