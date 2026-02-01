Θα τολμούσατε να αγοράσετε ένα σχεδόν ακατοίκητο νησί; Για όσους το έχουν επιχειρήσει, η εμπειρία σπάνια είναι τόσο ειδυλλιακή όσο φαντάζει. Όταν η Μπέτσι Ντίνγκμαν και ο εκλιπών δισεκατομμυριούχος σύζυγός της, Μάικλ Ντίνγκμαν, αγόρασαν το Little Pipe Cay στις Μπαχάμες, δεν είχαν υπολογίσει τις τεράστιες ανάγκες συντήρησης από την πρόσληψη επιστάτη έως τη βυθοκόρηση για τη μεταφορά οικοδομικών υλικών.

Αντίστοιχες προκλήσεις φαίνεται πως αντιμετώπισε και ένα κονσόρτσιουμ επιφανών επενδυτών, στο οποίο συμμετείχαν η Σακίρα και ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd, όταν το 2006 αγόρασαν το Bonds Cay, ένα παρθένο νησί βόρεια των Μπαχαμών, έναντι 16 εκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, το νησί επιστρέφει στην αγορά με ζητούμενη τιμή τα 30 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας μία από τις ακριβότερες ιδιωτικές νησιωτικές ιδιοκτησίες προς πώληση στη χώρα. Τη διάθεση του ακινήτου έχει αναλάβει ο Γκάβιν Κρίστι της Corcoran C.A. Christie Bahamas.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Bonds Cay διατίθεται προς πώληση από την αρχική του απόκτηση, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη καταγραφή μεταβίβασης. Οι αρχικοί επενδυτές είχαν παρουσιάσει φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης, που περιλάμβαναν καλλιτεχνικό καταφύγιο, boutique ξενοδοχείο, πολυτελείς κατοικίες και ιδιωτικές παραλίες, σύμφωνα με το Forbes.

Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων προβλέπονταν επίσης γκαλερί για ανερχόμενους καλλιτέχνες, πρόγραμμα φιλοξενίας δημιουργών και ακαδημαϊκές άδειες εξαμήνου ωστόσο, τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Ο μελλοντικός ιδιοκτήτης μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει το νησί ως ιδιωτική κατοικία είτε να προχωρήσει σε αντίστοιχη ανάπτυξη, κατόπιν κυβερνητικής έγκρισης.

«Είναι εξαιρετικά σπάνιο να συναντά κανείς ένα νησί αυτού του μεγέθους που παραμένει απολύτως παρθένο», αναφέρει ο Γκάβιν Κρίστι σε δήλωσή του. «Η έκτασή του επιτρέπει φιλόδοξα οράματα, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική του ομορφιά».

Το Bonds Cay εκτείνεται σε περίπου 650 στρέμματα και βρίσκεται στο σύμπλεγμα των Berry Islands, στις βόρειες Μπαχάμες, κοντά στην υποθαλάσσια τάφρο Tongue of the Ocean μια περιοχή γνωστή για την πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η περιοχή προσελκύει φίλους της αθλητικής αλιείας, με είδη όπως μπλε και λευκό μάρλιν, τόνο και γουάχου. Παράλληλα, το νησί αποτελεί τον μοναδικό βιότοπο της Cerionidae, ενός σπάνιου είδους χερσαίων σαλιγκαριών που καταγράφηκε το 1921.

Αν και η πλήρης μετατροπή του σε πολυτελές θέρετρο θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις, το νησί διαθέτει ήδη βασικές υποδομές. Κατά μήκος της λευκής αμμώδους ακτογραμμής έχουν εγκατασταθεί glamping μπανγκαλόου, καθώς και ένα παραλιακό μπαρ, προσφέροντας μια πιο απλή αλλά λειτουργική εμπειρία διαμονής.

Παρά την αίσθηση απόλυτης απομόνωσης, το Bonds Cay απέχει μόλις 37 μίλια από το Νασάου και 155 μίλια από το Φορτ Λόντερντεϊλ. Η πρόσβαση είναι εφικτή με σκάφος, υδροπλάνο ή ελικόπτερο. Όπως σημειώνει ο Κρίστι, «προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα χωρίς να στερείται άμεσης σύνδεσης με τον υπόλοιπο κόσμο» στοιχείο που, μαζί με το φυσικό τοπίο, αποτελεί και το βασικό του πλεονέκτημα.

Με πληροφορίες από το Robbreport