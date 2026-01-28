Κατάλογο με τις 20 χώρες του κόσμου που προσφέρουν ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες δημοσίευσε το moneycontrol.com. και σε αυτόν εξέχουσα θέση κατέχει η Ελλάδα με δύο νησιά.

Ο διεθνής ειδησεογραφικός ιστότοτοπος αξιοποίησε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού στα Readers’Choice Awards του Conde Nast Traveler με τις 20 καλύτερες χώρες του κόσμου και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να καταγράψει επιλεγμένους προορισμούς ανά χώρα που ξεχωρίζουν για την πλούσια τοπική κουλτούρα, τον πολιτισμό και το αναλλοίωτο φυσικό κάλλος.

Ανάμεσα σε 20 χώρες και 43 προτεινόμενες τουριστικές περιοχές συνολικά από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ωκεανία και Αφρική, η Ελλάδα με τη Νάξο και τη Σύρο κατέχουν τη 2η θέση της λίστας για το 2026.

Σύμφωνα με τη διεθνή ενημερωτική ιστοσελίδα, «η λίστα είναι κάτι περισσότερο από μια βαθμολογική κατάταξη, είναι μια ματιά στο μέλλον των ταξιδιών. Είναι η απόδειξη ότι οι πιο αγαπημένοι προορισμοί παγκοσμίως είναι εκείνοι που τιμούν την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα και έχουν ψυχή. Ηλιόλουστα νησιά, ασβεστωμένα χωριουδάκια και φαγητό που μιλά στην καρδιά του επισκέπτη είναι η Ελλάδα που συνδυάζει την ομορφιά με τη ζεστή φιλοξενία. Οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν πλέον κρυμμένους πολύτιμους θησαυρούς όπως η Νάξος και η Σύρος όπου η τοπική ζωή συνεχίζει να χτυπά δυνατά».

Την εκτίμηση τους για τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των δύο Ελληνικών προορισμών του καταλόγου.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Ιωάννης Α. Βουτσίνος αναφέρει πως «η Σύρος διαθέτει τις “πρώτες ύλες” για να προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και εκτός της υψηλής σεζόν. Χρόνο με το χρόνο το αφήγημα μας για διακοπές πέρα από τα τετριμμένα κερδίζει μεγαλύτερο έδαφος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το περσινό πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου με πάνω από 50 δράσεις όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα και εκδηλώσεις για παιδιά, ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο συγκεντρώνοντας το έντονο ενδιαφέρον ταξιδιωτών από Ελλάδα και εξωτερικό. Το εύρος επιλογών, η πλούσια ιστορία, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους αποκαλύπτουν μια διαφορετική Σύρο».

«Στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες, κανείς δεν αντιμετωπίζεται ως μαζικός τουρίστας. Το νησί της Αριάδνης παρέχει τις ιδανικές αναλογίες χαλάρωσης, παραθερισμού, αναψυχής, αναζωογόνησης και πνευματικής καλλιέργειας σε ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον. Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων προσφέρει αναρίθμητες εναλλακτικές επιλογές για οικογένειες, ζευγάρια, παρέες, solo travelers και φίλους των activities. Η Νάξος είναι πόλος έλξης για όσους θέλουν να μυηθούν στην αρχαία ιστορία και μυθολογία, να περιηγηθούν σε μεσαιωνικές γωνιές, να απολαύσουν τα φημισμένα τοπικά προϊόντα και την γαστρονομία, να αφεθούν σε χρυσαφί αμμουδιές και να επιλέξουν ανάμεσα σε καταδύσεις, ιστιοσανίδα, kitesurf, ποδηλασία, πεζοπορία και island hopping στις πανέμορφες Μικρές Κυκλάδες για κάτι διαφορετικό» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: ΑΠΕ