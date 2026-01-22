Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα που του απέστειλαν ορισμένοι ευρωπαίοι «ηγήτορες» για την σχεδιαζόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Ως γνωστόν η μεγαλύτερη νήσος του κόσμου ανήκει στην Δανία, η οποία – ως γνωστόν επίσης – είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω «ηγήτορες» και υποτιθέμενοι θεματοφύλακες της ευρωπαϊκής ασφάλειας, είναι κατά σειράν οι κάτωθι:

Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας.

Γιούνας Γκαρ Στόρε, πρωθυπουργός της Νορβηγίας.

Και των τριών τα μηνύματα, ως προς το ύφος και το λεξιλόγιο ποικίλουν μεταξύ δουλικότητας και γονυπετών παρακλήσεων. Ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει, είναι ανηρτημένα στο διαδίκτυο. Μπορεί να τα διαβάσουν όλοι οι πολίτες των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ. Μπορούν να τα διαβάσουν οι πολίτες της Ολλανδίας, της οποίας ο εξοχώτατος κ. Ρούτε ήταν πρωθυπουργός. Μπορούν να τα διαβάσουν όλοι οι Γάλλοι ψηφοφόροι του κ. Μακρόν και οι Νορβηγοί οπαδοί του κ. Στόρε. Όμως ουδείς εξ αυτών των τριών κυρίων διαμαρτυρήθηκε για την διαπόμπευση που υπέστη από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τον φοβούνται; Έτσι όμως αυτοαναγορεύονται σε υποπόδια της προεδρικής καρέκλας του κ. Τραμπ.

Αυτός πάντως σέβεται όσους δεν μασάνε τα λόγια τους και περιφρονεί όσους είναι «πρόθυμοι» και υποτακτικοί. Μόλις χτες στο Νταβός χαρακτήρισε τους ευρωπαίους «ηγέτες» αχάριστους και επέμεινε ότι η Γροιλανδία ανήκει στις ΗΠΑ είτε το θέλουν είτε όχι. Και αν πάνε κόντρα θα εισπράξουν τις ανάλογες ταρίφες…

Το Πανευρωπαϊκό όραμα που εμπνεύσθηκαν οι τότε πραγματικοί ηγέτες της Ευρώπης εξαλλάσσεται ραγδαίως σε διευρωπαϊκό εφιάλτη. Και οι ακροδεξιοί δημοκόποι μας περιμένουν όλους στη γωνία. Η ιλαροτραγωδία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και ο επελθών δολοφονικός τυφώνας των Χίτλερ και Μουσολίνι είναι terra incognita (άγνωστη περιοχή) για τους σημερινούς αμετανόητους κι θρασύδειλους ευρωπαίους ηγετίσκους. Και οι ευρωπαίοι πολίτες θα εισπράξουν τα επίχειρα αν δεν τους στείλουν σπίτι τους…