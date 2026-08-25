Φωτογραφία αρχείου: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον απερχόμενο σύμβουλο του DOGE, Έλον Μασκ - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε τον Ιούνιο στην αγορά μετοχών της εταιρείας SpaceX, αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων.

Η συναλλαγή αυτή περιλαμβάνεται σε δημόσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του προέδρου αναλαμβάνουν ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χωρίς δική του παρέμβαση.

Η SpaceX αποτελεί σημαντικό κρατικό ανάδοχο και συνεργάζεται με τον αμερικανικό στρατό, ενώ η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν τη δραστηριότητά της.

Παράλληλα, η επικεφαλής της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων, Κέλι Λέφλερ, αποκόμισε σημαντικά κέρδη από τη συμμετοχή της στην ίδια εταιρεία.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επένδυσε τον Ιούνιο έως και 50.000 δολάρια στη SpaceX του Έλον Μασκ, σύμφωνα με δημόσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης, αποκτώντας οικονομικό συμφέρον σε έναν σημαντικό κρατικό ανάδοχο, τον οποίο διοικεί ο πρώην σύμβουλός του.

Ο Τραμπ αγόρασε μετοχές αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων στις 23 Ιουνίου, σύμφωνα με δήλωση που υπέγραψε στις 12 Αυγούστου και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου. Η αγορά ήταν μία από περισσότερες από 1.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποίησε ο πρόεδρος τον Ιούνιο.

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Η SpaceX πραγματοποίησε στις 12 Ιουνίου τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των ΗΠΑ, με την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης να αποτιμάται στα 1,77 τρισ. δολάρια.

Σε δήλωσή του στο Reuters, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ ανέφερε ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του προέδρου διαχειρίζονται ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι αυτά αναπαράγουν «αναγνωρισμένους δείκτες, όπως ο Schwab 1000».

«Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάζει ή να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επενδύεται το χαρτοφυλάκιο ή για το πότε πραγματοποιούνται αγορές ή πωλήσεις», δήλωσε ο Ίνγκλ.

Η επένδυση του Τραμπ στη SpaceX δημιουργεί έναν νέο οικονομικό δεσμό μεταξύ του προέδρου και της εταιρείας πυραύλων του Μασκ, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία και τα οικονομικά της εταιρείας.

Η SpaceX είναι ανάδοχος του αμερικανικού στρατού και συχνά χρειάζεται εγκρίσεις από ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Την Πέμπτη, ο Τραμπ έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να βοηθήσει στην δραστική αύξηση του αριθμού των εμπορικών διαστημικών εκτοξεύσεων στις ΗΠΑ. Η SpaceX αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στον συγκεκριμένο τομέα.

Trump bought shares in Elon Musk's SpaceX in June, financial disclosure shows https://t.co/rD9DzsnPNN https://t.co/rD9DzsnPNN Advertisement August 25, 2026

Κέρδη εκατομμυρίων από τη SpaceX για την Κέλι Λέφλερ

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (SBA) και μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, Κέλι Λέφλερ, κέρδισε εκατομμύρια δολάρια από την IPO της SpaceX, όπως είχε αποκαλύψει προηγουμένως το Reuters.

Η Λέφλερ είχε επενδύσει αρχικά στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με τη SpaceX. Επένδυσε εκ νέου αφού ο Τραμπ την πρότεινε για την ηγεσία της SBA.

Η πρώτη επένδυσή της στην xAI θα άξιζε μεταξύ 7 εκατ. και 2,6 δισ. δολαρίων την ημέρα της IPO, ανάλογα με το ακριβές ποσό που είχε επενδύσει και την ημερομηνία της επένδυσης, σύμφωνα με τον Φράνκο Γκράντα, αναλυτή της εταιρείας δεδομένων PitchBook.

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Η δεύτερη επένδυση θα είχε αξία μεταξύ 2,2 και 25,4 εκατ. δολαρίων την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει άμεσα το ακριβές ποσό της επένδυσης του Τραμπ, καθώς οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δηλώνουν στις φόρμες περιουσιακής κατάστασης την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων σε εύρη και όχι με συγκεκριμένα ποσά.

(Πηγή: Reuters)

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