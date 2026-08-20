Σύνθεση δορυφορικών εικόνων που δείχνει το σημείο πρόσκρουσης στη Σελήνη πριν και μετά τη συντριβή ενός ανενεργού πυραύλου της SpaceX - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα ανώτερο στάδιο πυραύλου Falcon 9 της SpaceX προσέκρουσε στη σεληνιακή επιφάνεια στις 5 Αυγούστου 2026, δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα διαμέτρου περίπου 18 μέτρων κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν.

Το Lunar Reconnaissance Orbiter και το σκάφος Danuri κατέγραψαν εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης, αποκαλύπτοντας υλικά που εκτινάχθηκαν από το υπέδαφος κατά την πρόσκρουση του ανενεργού τμήματος του πυραύλου.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι η πρόσκρουση δεν εγκυμονεί κινδύνους, καθώς η απόρριψη διαστημικού υλικού στη Σελήνη θεωρείται τεχνικά αποδεκτή μέθοδος, δεδομένης της συχνής πτώσης μετεωριτών και αστεροειδών στο φεγγάρι.

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Η επιφάνεια της Σελήνης έχει πλέον έναν νέο κρατήρα, αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ενός τμήματος πυραύλου Falcon 9 της SpaceX. Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το σημείο, τις οποίες κατέγραψε το Lunar Reconnaissance Orbiter.

Η πρόσκρουση σημειώθηκε κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στη βορειοδυτική πλευρά της Σελήνης, δημιουργώντας έναν κρατήρα περίπου 18 μέτρων. Γύρω από το σημείο διακρίνονται φωτεινές και σκοτεινές ραβδώσεις που προκλήθηκαν από τα υλικά τα οποία εκτινάχθηκαν κατά την πρόσκρουση.

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Spotted: Falcon 9 impact site



NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) has captured images of a new crater on the Moon. The crater formed on Aug. 5, 2026, when a SpaceX Falcon 9 upper stage impacted the lunar surface. https://t.co/aqduBYwpmg pic.twitter.com/hE83yvzmIk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 18, 2026

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος, οι πιο σκούρες ραβδώσεις «αποτελούνται από σκόνη και επιφανειακά πετρώματα, που έχουν τροποποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τον ηλιακό άνεμο, τις γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες και τις προσκρούσεις μικρομετεωριτών» που ήρθαν στην επιφάνεια της Σελήνης από το κρουστικό κύμα.

Οι πιο ανοιχτόχρωμες ραβδώσεις, από την άλλη πλευρά, οφείλονται σε υλικά που ανασκάφηκαν από βαθύτερες περιοχές του σεληνιακού υπεδάφους κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Σύνθεση δορυφορικών εικόνων που δείχνει το σημείο πρόσκρουσης στη Σελήνη πριν και μετά τη συντριβή ενός ανενεργού πυραύλου της SpaceX – Πηγή: Reuters Σύνθεση δορυφορικών εικόνων που δείχνει το σημείο πρόσκρουσης στη Σελήνη πριν και μετά τη συντριβή ενός ανενεργού πυραύλου της SpaceX – Πηγή: Reuters Σύνθεση δορυφορικών εικόνων που δείχνει το σημείο πρόσκρουσης στη Σελήνη πριν και μετά τη συντριβή ενός ανενεργού πυραύλου της SpaceX – Πηγή: Reuters

Χρειάστηκαν έξι μέρες για να τραβηχτούν αυτές οι φωτογραφίες

Οι παραπάνω φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν από τη NASA σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αεροδιαστήματος της Κορέας (KASΑ) και τραβήχηκαν από το κορεατικό σεληνιακό σκάφος Korean Pathfinder Lunar Orbiter, γνωστό ως Danuri.

Για να καταγράψουν εικόνες της πρόσκρουσης, οι μηχανικοί έγειραν το διαστημικό σκάφος ώστε οι κάμερές του να στοχεύουν προς τον κρατήρα κάθε φορά που το Danuri περνούσε περίπου 60 μίλια πάνω από τη Σελήνη, κινούμενο με ταχύτητα 1 μιλίου ανά δευτερόλεπτο.

Χρειάστηκαν έξι ημέρες ώστε η τροχιακή πορεία του Danuri να ευθυγραμμιστεί με το σημείο πρόσκρουσης, σημείωσε η NASA, καθώς και επιπλέον χρόνος για την επεξεργασία των εικόνων.

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Η φωτογράφιση του σημείου πρόσκρουσης απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια, δήλωσε η διαστημική υπηρεσία, καθώς ακόμη και μια καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων στη λήψη μιας φωτογραφίας θα μπορούσε να οδηγήσει τον νεοδημιουργηθέντα κρατήρα έως και 10 μίλια εκτός κάδρου.

Από την εκτόξευση στην πρόσκρουση

Ο Falcon 9 της SpaceX απογειώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2025, έχοντας ως αποστολή να μεταφέρει δύο εμπορικές σεληνακάτους. Μετά την εκτόξευση, ο προωθητικός πυρήνας του πυραύλου επέστρεψε στη Γη, ενώ το ανώτερο στάδιο συνέχισε την πορεία του, προκειμένου να θέσει τα δύο ρομποτικά σκάφη σε τροχιά προς τη Σελήνη.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής του, το ανώτερο στάδιο έμεινε στο διάστημα χωρίς ενεργό έλεγχο. Για αρκετούς μήνες κινείτο ανεξέλεγκτα, μέχρι που η τροχιά του το έφερε σε πορεία σύγκρουσης με τη σεληνιακή επιφάνεια.

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In the early hours of Wednesday, Aug. 5, a portion of a @SpaceX rocket impacted on the Moon's surface. In this video, we answer some of your questions. pic.twitter.com/BhWcGfRYMO — NASA (@NASA) August 5, 2026

Η πρόσκρουση σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου και έγινε αντιληπτή τόσο από επίγεια τηλεσκόπια όσο και από διαστημικά σκάφη και δορυφόρους. Παρά το εντυπωσιακό γεγονός, οι επιστήμονες της NASA δεν θεωρούν ότι προέκυψε κάποιος σημαντικός κίνδυνος.

«Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί πραγματικά. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια τεχνικά αποδεκτή και ασφαλή μέθοδο απόρριψης υλικού σε χαμηλή σεληνιακή τροχιά. Η Σελήνη δέχεται συνεχώς χτυπήματα από αντικείμενα: μετέωρα, αστεροειδείς, κομήτες», δήλωσε η επιστήμονας της NASA, Kelsey Young, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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