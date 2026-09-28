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Το σκάφος αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Βόρειο Ειρηνικό περίπου επτά ώρες νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο.

Παρά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε έναν από τους κύριους κινητήρες μετά την απογείωση, το διαστημόπλοιο κατάφερε να φτάσει σε τροχιά.

Η εταιρεία χαρακτήρισε την αποστολή επιτυχημένη, καθώς αναπτύχθηκαν κανονικά 26 δορυφόροι Starlink και επιτεύχθηκε επικοινωνία με όλα τα συστήματα.

Η συγκεκριμένη πτήση σημείωσε διάρκεια υπερτριπλάσια από κάθε προηγούμενη αποστολή του Starship, λαμβάνοντας συγχαρητήρια από τη διοίκηση της NASA.

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Η SpaceX αποφάσισε να ολοκληρώσει νωρίτερα την αποστολή του διαστημοπλοίου Starship, επιστρέφοντάς το στη Γη, αντί να παραμείνει σε πτήση για τις 10 ώρες που προέβλεπε αρχικά το σχέδιο.

Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Νταν Χουότ, το Starship αναμένεται να επιστρέψει σε θαλάσσια περιοχή στον Βόρειο Ειρηνικό. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το σκάφος θα πραγματοποιούσε τουλάχιστον έξι περιστροφές γύρω από τη Γη.

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Η απόφαση για τον πρόωρο τερματισμό της πτήσης ελήφθη μετά τον έλεγχο των συστημάτων του διαστημοπλοίου.

Η διαδικασία εξόδου από την τροχιά, μέσω της σχετικής καύσης, αναμένεται να ξεκινήσει σε λιγότερο από 45 λεπτά. Στη συνέχεια, το Starship προβλέπεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό λίγο μετά τη συμπλήρωση τριών ωρών από την εκτόξευσή του, δηλαδή περίπου επτά ώρες νωρίτερα σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα.

Starship performs its orbital insertion burn and enters orbit of Earth for the first time pic.twitter.com/LodrSTnEnl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Πρόβλημα με έναν από τους κινητήρες

Λίγο μετά την απογείωση, ένας από τους τρεις κύριους κινητήρες του πυραύλου σταμάτησε να λειτουργεί. Σύμφωνα με τον Νταν Χουότ, το γεγονός αυτό προκάλεσε αρχικά ανησυχία ότι η αποστολή ενδεχομένως να μην μπορούσε να συνεχιστεί.

Ωστόσο, το Starship κατάφερε να διατηρήσει την πορεία του και τελικά να φτάσει σε τροχιά, επιτρέποντας στην αποστολή να συνεχιστεί. Παρότι η πτήση τερματίζεται νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, η SpaceX χαρακτήρισε την αποστολή «εξαιρετικά επιτυχημένη».

Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ότι και οι 26 δορυφόροι Starlink V3 αναπτύχθηκαν κανονικά, ενώ το προσωπικό της κατάφερε να επικοινωνήσει με όλα τα συστήματα του διαστημοπλοίου.

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SpaceX's Starship rocket has successfully reached orbit and deployed its V3 Starlink satellites into orbit for the first time, officially making this Starship's first revenue-generating flight, a major milestone for the company!



Congrats @SpaceX team! Incredible achievement 🚀 pic.twitter.com/yhFQR7xpHY — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 28, 2026

Σύμφωνα με τη SpaceX, εφόσον η προσθαλάσσωση πραγματοποιηθεί λίγο μετά τη συμπλήρωση των τριών ωρών πτήσης, η συγκεκριμένη αποστολή θα έχει διάρκεια περισσότερη από τριπλάσια σε σύγκριση με οποιαδήποτε προηγούμενη πτήση του Starship.

Την επιτυχή εξέλιξη της εκτόξευσης σχολίασε και ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος συνεχάρη τη SpaceX για την αποστολή του Starship. Ο Άιζακμαν στάθηκε στην επιτυχή είσοδο του διαστημοπλοίου σε τροχιά, αλλά και στον ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αποστολή.

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Congrats @SpaceX! Gorgeous launch, getting Ship to orbit and managing every step in a safe, responsible, and especially inspirational way. @NASA, along with the rest of the interested public, is excited to help where we can and for Starship missions to become routine! https://t.co/6DSKmMUT4T — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) September 28, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι τόσο η NASA όσο και το κοινό ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν όπου είναι δυνατόν, ώστε οι αποστολές του Starship να συνεχιστούν και στο μέλλον.

Με πληροφορίες από Fox Business, Space

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