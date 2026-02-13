Με εντολή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν την Παρασκευή (13/2) Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Πρόκειται για μία σημαντική κίνηση από το Πεντάγωνο, που φανερώνει μεταξύ άλλων κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το νεότερο που υπάρχει στον στόλο των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο στον κόσμο, που μέχρι πρότινος εντοπιζόταν στην Καραϊβική με τα συνοδευτικά του πλοία και συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας.

Advertisement

Advertisement

Ένας από τους αξιωματούχους που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, υποστήριξε ότι το αεροπλανοφόρο θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα για να φτάσει στην Μέση Ανατολή. Το εν λόγω αεροπλανοφόρο θα ενισχύσει το Abraham Lincoln, καθώς και διάφορα άλλα αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη επιτήρησης, που βρίσκονται ήδη στην Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ είχαν και πάλι δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, όταν πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο Τραμπ δήλωσε εντός της εβδομάδας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

«Η συμφωνία πρέπει να γίνει, αλλιώς αυτό που θα γίνει θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Το Ford είναι στην θάλασσα από τον Ιούνιο του 2025. Το αρχικό πλάνο ήταν να βρίσκεται στην Ευρώπη, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στην Καραϊβική, στις επιχειρήσεις κατά του Νικολάς Μαδούρο.

Οι αποστολές των αεροπλανοφόρων διαρκούν συνήθως περίπου εννέα μήνες, ωστόσο δεν είναι ασυνήθιστο να παρατείνεται η διάρκεια σε περιόδους αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέτασε το ενδεχόμενο να στείλει το Bush στην Μέση Ανατολή, ωστόσο αυτό ήταν σε διαδικασία πιστοποίησης και η αποστολή στην Μέση Ανατολή θα αργούσε σχεδόν ένα μήνα.

Το Ford μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών όπως τα F-18 Super Hornet ή τα E-2 Hawkeye. Ακόμα, διαθέτει ένα αρκετά εξελιγμένο ραντάρ που μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και πλοήγησης.