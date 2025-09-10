Ο Τζον Έλκαν, πρόεδρος της Ferrari και του ομίλου Stellantis, συμφώνησε να εκτίσει έναν χρόνο κοινωνικής εργασίας και, μαζί με τα αδέλφια του Λάπο και Τζινέβρα, να καταβάλει 183 εκατ. ευρώ στις ιταλικές φορολογικές αρχές, βάζοντας τέλος σε μια πολύχρονη διαμάχη για φόρους κληρονομιάς.

Σύμφωνα με Ιταλούς εισαγγελείς, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παραδοχή ενοχής. Ο συνήγορος του Έλκαν χαρακτήρισε την απόφαση «ευκαιρία να κλείσει οριστικά και γρήγορα μια επώδυνη υπόθεση».

Η φορολογική διαμάχη σχετίζεται με την περιουσία της Μαρέλα Καρατσόλο, της γιαγιάς του Έλκαν, η οποία απεβίωσε το 2019. Οι εισαγγελείς υποστήριζαν ότι τα τρία αδέλφια δεν είχαν δηλώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ και εισοδήματα ύψους 248,5 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας λανθασμένα ότι η κληρονομιά αφορούσε μόνιμη κάτοικο Ελβετίας.

Μετά τη συμφωνία, οι αρχές ζήτησαν από τον δικαστή να κλείσει η ποινική υπόθεση για τα δύο αδέλφια, αίτημα που έγινε ήδη αποδεκτό.

Ο ίδιος ο Τζον Έλκαν θα πρέπει να προτείνει σε ποιον φορέα θα εκτίσει την κοινωνική του εργασία. Σύμφωνα με το Reuters, ενδεικτικές επιλογές είναι ένα κέντρο ηλικιωμένων ή μια δομή απεξάρτησης.

Ferrari: Δικαστική διαμάχη για την περιουσία του Τζιάνι Ανιέλι

Η υπόθεση συνδέεται με μια ευρύτερη οικογενειακή διαμάχη μεταξύ των παιδιών του Έλκαν και της μητέρας τους, Μαργκερίτα Ανιέλι, σχετικά με την περιουσία του πατέρα της, Τζάνι Ανιέλι. Ο ιστορικός ηγέτης της Fiat, που απεβίωσε πριν από δύο δεκαετίες, είχε μετατρέψει την εταιρεία από έναν μικρό κατασκευαστή αυτοκινήτων σε βιομηχανικό κολοσσό.

Η Μαργκερίτα Ανιέλι, που κληρονόμησε 1,2 δισ. ευρώ, προσπαθεί μέσω αστικών δικαστηρίων να ακυρώσει συμφωνίες του 2004, ώστε η περιουσία να κατευθυνθεί στα πέντε παιδιά της από τον δεύτερο γάμο της και όχι αποκλειστικά στους τρεις μεγαλύτερους.

Οι δικηγόροι της χαιρέτισαν το αποτέλεσμα της φορολογικής και ποινικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για τη συνέχεια της αστικής διαμάχης.

Ο Τζον Έλκαν, ο μεγαλύτερος γιος της Μαργκερίτα, βρίσκεται στο τιμόνι της οικογενειακής αυτοκρατορίας εδώ και χρόνια. Μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fiat το 1997, υπήρξε πρόεδρος της εταιρείας, ανέλαβε την προεδρία της Ferrari το 2018 και της Stellantis το 2021.

Παρά τη φορολογική διαμάχη, παραμένει μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του ιταλικού επιχειρηματικού κόσμου, με καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική τόσο της Ferrari όσο και της Stellantis.

Πηγή: BBC

