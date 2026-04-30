Με καιρό που δεν θυμίζει αρχές Μαΐου θα κυλήσει η Πρωτομαγιά, καθώς η χώρα μπαίνει σε φάση ψυχρής μεταβολής, με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το σκηνικό θα είναι πιο δύσκολο κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και στο Αιγαίο, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με την επόμενη εβδομάδα να φέρνει ξανά πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

Η Πρωτομαγιά θα είναι φέτος περισσότερο ημέρα… ομπρέλας και μπουφάν παρά ανοιξιάτικης εξόρμησης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια, ενώ κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε ηπειρωτικές περιοχές. Δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά προβλέπονται ακόμη και τοπικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά έως 8 μποφόρ.

Advertisement

Advertisement

Η μεταβολή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στα στοιχεία του meteo.gr, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, βαθμιαία ενίσχυση των βορείων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια ηπειρωτικά. Το πρωί της Πέμπτης, Αθήνα και Θεσσαλονίκη κινούνταν γύρω στους 14 βαθμούς, ενώ σε ορεινές περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλότερες, όπως στο Καϊμακτσαλάν και στο Σέσι Παρνασσού.

Κολυδάς: Κρύο στην Αθήνα, προσοχή στη Θεσσαλονίκη

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πτώση της θερμοκρασίας και στις βροχές του τριημέρου. Για την Αθήνα, η θερμοκρασία εκτιμάται κοντά στους 14 βαθμούς, με πιθανότητα να φτάσει έως τους 17, ενώ το ψυχρό σκηνικό φαίνεται να διατηρείται και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 12 βαθμούς, με την ελάχιστη γύρω στους 9. Η πόλη εμφανίζει και το πιο έντονο σήμα υετού, με τον Κολυδά να σημειώνει ότι η βόρεια Ελλάδα θα δεχθεί βροχοπτώσεις και πως η μέση ενδεικτική τιμή μπορεί να φτάσει περίπου τα 18 χιλιοστά.

Μαρουσάκης: Το ψυχρό μέτωπο ρίχνει τη θερμοκρασία

Ανάλογη εικόνα περιγράφει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος κάνει λόγο για ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια. Όπως αναφέρει, ο ψυχρότερος αέρας θα κινηθεί προς τη χώρα, ρίχνοντας τη θερμοκρασία, ενισχύοντας τους βοριάδες και φέρνοντας βροχές κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια και μέσα στο Αιγαίο.

Για την Παρασκευή, ο Μαρουσάκης βλέπει άστατο καιρό κυρίως στις περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο: Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου θα δεχθούν κατά διαστήματα βροχές. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ το κρύο θα είναι πιο αισθητό τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Το βασικότερο πρόβλημα του τριημέρου, πάντως, φαίνεται πως θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο. Ο Μαρουσάκης σημειώνει ότι στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι μπορεί να προσεγγίσουν ακόμη και επίπεδα θύελλας, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν γενικευμένο απαγορευτικό, αλλά με πιθανότητα προβλημάτων σε ορισμένες ακτοπλοϊκές γραμμές.

Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Το Σάββατο θα παραμείνει ο «καιρός του βοριά», με καλύτερη εικόνα στα δυτικά και βόρεια σε ό,τι αφορά τις βροχές, αλλά με φαινόμενα από την Πίνδο και ανατολικότερα, καθώς και από τη Χαλκιδική και νοτιότερα. Την Κυριακή, η εικόνα βελτιώνεται αισθητά, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αν και το κρύο θα παραμείνει νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι βοριάδες θα αρχίσουν να περιορίζονται νοτιότερα και η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα. Το σκηνικό, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, θα επιστρέψει σταδιακά σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, αφήνοντας πίσω το σύντομο αλλά αισθητό ψυχρό διάλειμμα της Πρωτομαγιάς.