Οι μισθοί των εκπαιδευτικών αποτελούν έναν σημαντικό δείκτη για το κατά πόσο μια χώρα επενδύει στο τομέα της εκπαίδευσης και τα στοιχεία της έκθεση του ΟOΣΑ «Η Εκπαίδευση μαι μια ματιά» δείχνει σημαντικές διαφοροποιίησεις μεταξύ των μελών αυτού σε ό,τι αφορά τους δασκάλους.

Οι μισθοί στη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο με τους εκπαιδευτικούς δημοτικοών σχολείων σε δημόσια ιδρύματα να κερδίζουν κατά μέσο όρο πάνω από 90.000 δολάρια ετησίως. Η Πολωνία είναι μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο άλλο άκρο του φάσματος, με τους εκπαιδευτικούς να κερδίζουν περίπου 55.407 δολάρια ετησίως ενώ η Ελλάδα ακόμη χαμηλότερα με μέσο ετήσιο μισθό τα 30.994 ευρώ, όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα του Statista.

Advertisement

Advertisement

Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στους μέσους πραγματικούς μισθούς των εκπαιδευτικών ηλικίας 25 έως 64 ετών σε δημόσια σχολεία και μετατράπηκαν σε δολάρια ΗΠΑ χρησιμοποιώντας ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης για ιδιωτική κατανάλωση.

Από τις 34 χώρες του ΟΟΣΑ που παρείχαν στοιχεία για τους μέσους μισθούς των εκπαιδευτικών, ο μέσος ετήσιος μισθός ανήλθε σε 57.399 δολάρια το 2024.

You will find more infographics at Statista

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υψηλότερος με τους εκπαιδευτικούς δημοτικού να κερδίζουν ετήσιο μισθό 68.153 δολαρίων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εκπαιδευτικοί στην Αγγλία είχαν χαμηλότερο από τον μέσο όρο μισθό στα 54.550 δολάρια, ενώ το αντίστοιχο ποσό στη Σκωτία ήταν 62.584 δολάρια.

Αυτά τα στοιχεία κρύβουν τις διαφορές που υπάρχουν εντός των χωρών.

Οι αναλυτές του ΟΟΣΑ εξηγούν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισέλθουν στο επάγγελμα με διαφορετικά επίπεδα προσόντων και να διαφέρουν ως προς τα έτη συσσωρευμένης εμπειρίας, με ένα υψηλότερο επίπεδο συχνά να συνδέεται με μια υψηλότερη μισθολογική κλίμακα.

Στην Κολομβία, ο μέγιστος νόμιμος μισθός το 2024 ήταν 119.850 δολάρια. Πρόκειται για έναν μισθό στο ανώτερο επίπεδο της κλίμακας για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τον μέγιστο αριθμό των προσόντων. Αντίθετα, ο ελάχιστος νόμιμος μισθός στην Κολομβία ήταν 26.862 δολάρια. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει τους αρχικούς μισθούς για τους εκπαιδευτικούς με τον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων προσόντων.

Advertisement

Στις ΗΠΑ, το μέγιστο ήταν 85.827 δολάρια, ενώ το ελάχιστο ήταν 49.386 δολάρια. Στην Αγγλία, τα 97.930 δολάρια ήταν το ανώτατο επίπεδο και τα 41.468 δολάρια το ελάχιστο.

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών επίσης συνήθως αυξάνονται με το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο διδάσκουν.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία δείχνουν χαμηλότερους μισθούς για όσους είναι εκπαιδευτικοί στην προσχολική εκπαίδευση, με μέσο όρο στα 55.725 δολάρια, αυξανόμενα στα 59.673 δολάρια στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου, στα 61.563 δολάρια στο γυμνάσιο και στα 63.925 δολάρια στο λύκειο.

Advertisement

Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναλύει την κατάσταση της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και παρέχοντας δεδομένα για θέματα, από τα ποσοστά διατήρησης των εκπαιδευτικών έως τα τελευταία στοιχεία για την ανεργία.