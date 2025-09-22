Απαντήσεις για τα κενά στα σχολεία έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσσης λέγοντας ότι «από 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν ήταν στις αίθουσες, κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως και φέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, ενώ παράλληλα ήρθε και το πρώτο κύμα των 24.000 αναπληρωτών.

Όπως παραδέχθηκε ωστόσο κενά εξακολουθούν να υπάρχουν καθώς πολλοί από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς «δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού ή ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση συνήθως μικρή για το χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για πιο σοβαρούς λόγους» με αποτέλεσμα «σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος να έχει πάρει κατευθείαν άδεια (ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.α.)».

Advertisement

Advertisement

«Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6. Σε άλλο μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλο για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά» αποκάλυψε ο κ. Βλάσης στη συνέντευξή του στη τηλεόραση Βεργίνα.

Πρόκειται για «δύσκολη εξίσωση» υποστήριξε ο ίδιος αφού όπως είπε «αλλιώς υπολογίζουμε κι αλλιώς μας έρχονται κάτι που δε μπορούμε να το προβλέψουμε. Μέχρι την Πέμπτη πάντως «Θα προχωρήσουμε στο β’ κύμα διορισμού αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών για να καλύψουμε τα κενά».

Πιο δύσκολα θα βρει δουλειά ο φιλόλογος ή ο θεολόγος από τον ηλεκτροσυγκολλητή

«Πιστεύουμε στην αξία και δυναμική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάνουμε ότι μπορούμε για να την αναβαθμίσουμε και να αυξήσουμε τη διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας» τόνισε ο κ. Βλάσης επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να αλλάξει το να είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επιλογή του παιδιού όταν δεν καταφέρνει να πετύχει σε κάποιο πανεπιστήμιο.

Βλέπουμε πολλά επαγγέλματα που προκύπτουν από ανώτατα πανεπιστήμια που είναι καλές σπουδές με ωραία πτυχία που δεν έχουν όμως επαγγελματική αποκατάσταση. Πιο δύσκολα θα βρει δουλειά ο φιλόλογος ή ο θεολόγος από τον ηλεκτροσυγκολλητή… Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολύ ελκυστικά επαγγέλματα που περιμένουν να βρουν εξειδικευμένους επαγγελματίες πληρώνοντας μάλιστα αδρά, πάνω από 3.000 ευρώ μισθό το μήνα. Επενδύουμε σ’ αυτό. Θέλουμε να έχουμε εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό» σημείωσε.