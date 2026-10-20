Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύεται παγκοσμίως, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασίες, καύσωνες και καταστροφικές πλημμύρες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να κλιμακώνεται, διατηρώντας την έντονη επίδρασή του τουλάχιστον έως το 2027.

Η Ινδονησία αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών από το 2015, προκαλώντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα σε χιλιάδες πολίτες.

Παράλληλα, ο Ειρηνικός Ωκεανός καταγράφει ασυνήθιστη δραστηριότητα τυφώνων, ενώ στον Ατλαντικό παρατηρείται ασυνήθιστη ηρεμία λόγω των αλλαγών στα πρότυπα των ανέμων.

Τέλος, οι μειωμένες βροχοπτώσεις στην Ινδία απειλούν τη γεωργική παραγωγή, καθώς η ακανόνιστη κατανομή των βροχών επιτείνει την ευαλωτότητα των καλλιεργειών.

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Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύεται εδώ και αρκετούς μήνες και έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο παγκοσμίως. Χώρες όπως η Ινδονησία, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ξηρασίες, πλημμύρες και καύσωνες, γεγονός που επιβεβαιώνει τις προβλέψεις ότι το φαινόμενο θα εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναφέρει ότι το Ελ Νίνιο –το οποίο καταγράφει τιμές ρεκόρ– θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2027.

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Ακολουθούν πέντε τρόποι, τους οποίους επισημαίνει το BBC Weather, με τους οποίους ο αντίκτυπός του γίνεται ήδη αισθητός σε όλο τον κόσμο.

H Iνδονησία αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών από το 2015

Η Ινδονησία η οποία κατά τα έτη εμφάνισης του φαινομένου Ελ Νίνιο τείνει να παρουσιάζει ξηρότερες και θερμότερες συνθήκες, αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών από το 2015.

Φέτος, από τον Ιανουάριο, έχουν καεί τουλάχιστον 895.657 εκτάρια γης – έκταση σχεδόν εξαπλάσια από εκείνη του Μείζονος Λονδίνου. Πρόκειται για έκταση υπερδιπλάσια από εκείνη που κάηκε πέρυσι, όταν δεν υπήρχε η επίδραση του Ελ Νίνιο.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο σχολείων και σε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Εκατομμύρια άνθρωποι στη Σουμάτρα και το Καλιμαντάν έχουν εκτεθεί σε τοξικό νέφος που προέρχεται από τις πυρκαγιές, ενώ περίπου 175.000 άτομα έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα. Περισσότερα από 40.000 περιστατικά – που κυμαίνονται από απλό βήχα έως βρογχίτιδα και σοβαρότερες παθήσεις, όπως η πνευμονία – αφορούν μικρά παιδιά.

Έξαρση της δραστηριότητας τυφώνων στον Ανατολικό Ειρηνικό

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Στον ανατολικό Ειρηνικό, όπου το φαινόμενο Ελ Νίνιο τείνει να ενισχύει τη δραστηριότητα των τυφώνων, η φετινή περίοδος είναι, μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα έντονη. Έχουν καταγραφεί 22 καταιγίδες που έλαβαν ονομασία και 12 τυφώνες, εκ των οποίων οι 10 ήταν μεγάλης ισχύος. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά ήδη τον αριθμό των φαινομένων που αναμένονται συνήθως σε μια τυπική περίοδο, ενώ απομένουν ακόμη δύο μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, το Ελ Νίνιο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες —υψηλότερες θερμοκρασίες στα ύδατα του ωκεανού και ασθενέστερους ανέμους στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας— διευκολύνοντας την ενίσχυση των καταιγίδων.

Ο τυφώνας «Πόλο» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρουσίασε ραγδαία ενίσχυση, με ριπές ανέμου που έφτασαν τα 285 χλμ./ώρα, τροφοδοτούμενος από τα πολύ θερμά ύδατα που προκάλεσε το Ελ Νίνιο. Ο «Πόλο» ήταν ένας από τους τρεις τυφώνες που βρίσκονταν ταυτόχρονα σε εξέλιξη στην ίδια λεκάνη, μαζί με τους τυφώνες «Οντάλις» (Odalys) και «Νόλο» (Nolo). Μάλιστα, το φαινόμενο αυτό έχει συμβεί δύο φορές μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

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Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η ενέργεια που προέκυψε από την ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία των ωκεάνιων υδάτων οδήγησε στην ταυτόχρονη εμφάνιση τριών τυφώνων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό: του «Λόουελ» (Lowell), της «Καρίνα» (Karina) και της «Μαρί» (Marie).

Μέχρι φέτος, η τελευταία φορά που είχαν καταγραφεί τρεις ταυτόχρονοι τυφώνες στον Ειρηνικό ήταν το 2015.

Η περίοδος των τυφώνων στον Ατλαντικό παραμένει ανησυχητικά ήσυχη

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Αντιθέτως, ο Ατλαντικός Ωκεανός παρέμεινε ανησυχητικά ήσυχος.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο τείνει να αυξάνει τη διάτμηση του ανέμου στον Βόρειο Ατλαντικό, παράγοντας που διαλύει τις καταιγίδες και περιορίζει τον σχηματισμό τους.

Έχει καταγραφεί μόνο ένας τυφώνας —ο «Ισαΐας»— ο οποίος έφτασε στη στεριά στην περιοχή Φλόριντα Πανχάντλ και στην Αλαμπάμα. Πρόκειται για τον τυφώνα που σχηματίστηκε πιο αργά μέσα στη χρονιά, από τότε που ξεκίνησε η δορυφορική παρακολούθηση (δεκαετία του 1960 και μετά).

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Πριν από φέτος, το ρεκόρ κατείχε η 11η Σεπτεμβρίου το 2002 και το 2013.

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Σε μια τυπική περίοδο, μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, θα είχαν ήδη εκδηλωθεί 10 καταιγίδες με ονομασία, πέντε τυφώνες και δύο ισχυροί τυφώνες. Φέτος, ωστόσο, έχουν σημειωθεί μόνο οκτώ τροπικές καταιγίδες: οι Άρθουρ, Μπέρθα, Κρίστομπαλ, Έντουαρντ, Φέι, Γκονζάλο και Χάννα.

Οι μειωμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο των μουσώνων απειλούν τη γεωργία στην Ινδία

Η τάση για ξηρότερες και θερμότερες καιρικές συνθήκες έχει επηρεάσει και την Ινδία, όπου οι κρίσιμες βροχοπτώσεις των μουσώνων κυμάνθηκαν 13% κάτω από τον μέσο όρο.

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Αν και η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) θεωρεί ότι τα επίπεδα αυτά εμπίπτουν ακόμη στο «φυσιολογικό» εύρος, ο γενικός μέσος όρος δεν αποτυπώνει τις διακυμάνσεις στις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την Ινδία.

Ενώ στην Κεντρική Ινδία τα επίπεδα βροχόπτωσης κυμάνθηκαν κοντά στα αναμενόμενα, στις ανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές καταγράφηκαν ποσοστά περίπου 26% χαμηλότερα από τον μέσο όρο, οδηγώντας σε συνθήκες «εξαιρετικής» ξηρασίας. Στις νότιες πολιτείες της Ινδίας, οι βροχοπτώσεις ήταν 24% λιγότερες από τον μέσο όρο.

Ακόμη και στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις πλησίαζαν τον μέσο όρο, η βροχή δεν έπεφτε συνεχόμενα —όπως συνηθίζεται κατά την περίοδο των μουσώνων— αλλά εναλλασσόταν μεταξύ παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας και ακραίων βροχοπτώσεων.

Αυτό επιτείνει την πίεση και την ευαλωτότητα όσον αφορά τις γεωργικές αποδόσεις.

Η Ινδία επηρεάζεται από διάφορα καιρικά πρότυπα που μπορούν να επηρεάσουν την περίοδο των μουσώνων· ως εκ τούτου, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Niño) ενδέχεται να μην αποτέλεσε τον μοναδικό παράγοντα.

Ισχυροί τυφώνες πλήττουν την ανατολική Κίνα και την Ιαπωνία

Πιο δυτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα, με καταιγίδες να προκαλούν πρόσφατα εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στην ανατολική Κίνα και την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, έχουν σχηματιστεί 10 τροπικοί κυκλώνες στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό – ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία περίοδο από το 1966.

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου Ελ Νίνιο, τα θερμότερα ύδατα του Ειρηνικού επιφέρουν αλλαγές στα πρότυπα των ανέμων, με αποτέλεσμα οι κυκλώνες να τείνουν να σχηματίζονται ανατολικότερα, μακριά από την Ιαπωνία και την ανατολική Κίνα.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση και περισσότερος χρόνος, κατά τη διάρκεια των οποίων οι καταιγίδες μπορούν να αντλήσουν ενέργεια από τα θερμότερα ύδατα, ενισχυόμενες σε ισχυρότερους τυφώνες προτού φτάσουν στην ξηρά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να σχηματιστούν και άλλοι τυφώνες φέτος, με πιθανότητα να προκαλέσουν περαιτέρω επιπτώσεις στην Ιαπωνία ή την ανατολική Κίνα.