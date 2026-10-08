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Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο ενδέχεται να αποδειχθεί το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από το 1950.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό επηρεάζει τα παγκόσμια κλιματικά πρότυπα, προκαλώντας ήδη ακραίες συνθήκες ξηρασίας και διαταραχές στις καλλιέργειες διαφόρων περιοχών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο απελευθερώνει αποθηκευμένη θερμότητα από τον ωκεανό, εντείνοντας τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα θα φέρει το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες, φτάνοντας στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο ενώ θα διαρκέσεις μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, στην περιοχή του Ισημερινού.

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Το τρέχον επεισόδιο άρχισε να εκδηλώνεται τον Ιούνιο και ενδέχεται να αποδειχθεί το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί, εντείνοντας τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ στον Ειρηνικό

Στο μηνιαίο εποχικό δελτίο του ΠΜΟ επισημαίνεται ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού αναμένεται να ανέλθουν σε επίπεδα ρεκόρ τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Το Ελ Νίνιο έχει εκδηλωθεί σταθερά και ενισχύεται γρήγορα. Οι προβλέψεις του ΠΜΟ υποδεικνύουν ότι η πιθανότητα να επιμείνει έως τον Φεβρουάριο του 2027 είναι σχεδόν 100%, κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να σημαίνει πως θα είναι ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια τουλάχιστον από το 1950», δήλωσε η γενική γραμματέας του οργανισμού, Σελέστε Σάουλο.

Η πρόβλεψη βασίζεται στη συναίνεση 13 εθνικών και διεθνών οργανισμών, καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από ωκεανογραφικές σημαδούρες, δορυφόρους και άλλα συστήματα παρατήρησης, υπό τον συντονισμό του ΠΜΟ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Γη κατέγραψε ήδη τον θερμότερο Αύγουστο στην ιστορία των μετρήσεων.

Παρατεταμένους καύσωνες και ξηρασία

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στην περιοχή αναφοράς «Νίνιο 3,4» αυξήθηκαν από 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα τον Ιούνιο του 2026 σε 2,5 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά τον Αύγουστο.

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Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η απόκλιση αναμένεται να φτάσει τους 3,7 βαθμούς Κελσίου, με την κορύφωση να τοποθετείται γύρω στον Δεκέμβριο.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ΠΜΟ, για το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των παρατηρήσεων, σημαντικά πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 2,6 βαθμών Κελσίου, το οποίο είχε καταγραφεί μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016.

Η Σελέστε Σάουλο διευκρίνισε ότι το Ελ Νίνιο δεν προσθέτει επιπλέον θερμότητα στον πλανήτη, αλλά απελευθερώνει θερμότητα που έχει αποθηκευτεί κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

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«Γι’ αυτό κάθε φαινόμενο υψηλής έντασης συχνά προκαλεί μία από τις θερμότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί, όπως το 2024», εξήγησε.

«Ο ωκεανός αντλεί αυτή τη θερμότητα από το θερμότερο επίπεδο που έχουμε παρατηρήσει ποτέ. Υπάρχει απλούστατα θερμότητα έτοιμη να εκλυθεί», πρόσθεσε.

Το ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να προκαλέσει θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος του πλανήτη και να μεταβάλει σημαντικά τα καθεστώτα των ανέμων, των ατμοσφαιρικών πιέσεων και των βροχοπτώσεων.

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Στις εποχικές προβλέψεις του, ο ΠΜΟ λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως τις θερμοκρασίες της επιφάνειας των υδάτων στον τροπικό Ατλαντικό, οι οποίες επίσης αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Το φαινόμενο προκαλεί ήδη ακραίες κλιματικές συνθήκες σε διάφορες περιοχές του κόσμου.Στην Κεντρική Αμερική, η ξηρασία περιορίζει τις σοδειές και πλήττει σοβαρά την κτηνοτροφία, ενώ στην Ινδία οι έντονες διαταραχές του μουσώνα θέτουν σε κίνδυνο τις καλλιέργειες.

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