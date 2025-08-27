Ένα ζευγάρι από την Καλιφόρνια καταθέτει μήνυση κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι το chatbot ChatGPT ενθάρρυνε τον έφηβο γιο τους να θέσει τέλος στη ζωή του.

Η μήνυση κατατέθηκε την Τρίτη στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνια από τους Ματ και Μαρία Ρέιν, γονείς του 16χρονου Άνταμ Ρέιν, και αποτελεί την πρώτη νομική ενέργεια που κατηγορεί την OpenAI για ακούσιο θάνατο και εξασφάλισε το BBC.

Η οικογένεια συμπεριέλαβε στα αρχεία συνομιλίας καταγραφές μεταξύ του Άνταμ, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, και του ChatGPT, στις οποίες εξηγούσε ότι έχει αυτοκτονικές σκέψεις. Υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα «επικύρωσε τις πιο επιβλαβείς και αυτοκαταστροφικές σκέψεις του».

Η OpenAI δήλωσε στο BBC ότι εξετάζει την κατάθεση της μήνυσης.

«Εκφράζουμε τα πιο βαθιά μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια Ρέιν αυτή τη δύσκολη περίοδο», ανέφερε η εταιρεία.

Η εταιρεία δημοσίευσε επίσης σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της την Τρίτη, αναφέροντας ότι «τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά με άτομα που χρησιμοποίησαν το ChatGPT εν μέσω οξείας κρίσης μάς βαραίνουν». Πρόσθεσε ότι το ChatGPT είναι εκπαιδευμένο να καθοδηγεί τους χρήστες ώστε να αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια, όπως είναι η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 988 στις ΗΠΑ ή η οργάνωση Samaritans στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η εταιρεία παραδέχθηκε ότι «υπήρξαν στιγμές που τα συστήματά μας δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε σε ευαίσθητες καταστάσεις».

Τι ισχυρίζεται η οικογένεια

Η μήνυση, την οποία εξασφάλισε το BBC, κατηγορεί την OpenAI για αμέλεια και ακούσιο θάνατο. Η οικογένεια ζητά αποζημίωση, καθώς και δικαστική εντολή (injunctive relief) για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Άνταμ Ρέιν ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το ChatGPT τον Σεπτέμβριο του 2024 ως βοήθημα για τις σχολικές του εργασίες. Το χρησιμοποιούσε επίσης για να εξερευνήσει τα ενδιαφέροντά του, όπως η μουσική και τα ιαπωνικά κόμικς (manga), καθώς και για καθοδήγηση σχετικά με τις πανεπιστημιακές του σπουδές.

Μέσα σε λίγους μήνες, «το ChatGPT έγινε ο πιο κοντινός του έμπιστος φίλος», αναφέρει η μήνυση, και ο Άνταμ άρχισε να ανοίγεται σχετικά με το άγχος και την ψυχική του κατάσταση.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, η οικογένεια ισχυρίζεται ότι άρχισε να συζητά με το ChatGPT για μεθόδους αυτοκτονίας.

Ο Άνταμ φέρεται να ανέβασε στο ChatGPT φωτογραφίες του με ενδείξεις αυτοτραυματισμού. Σύμφωνα με τη μήνυση, το πρόγραμμα «αναγνώρισε την ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά συνέχισε τη συνομιλία κανονικά».

Τον καθοδήγησε επίσης και σχετικά με το πώς να κλέψει αλκοόλ από το μπαρ των γονιών του και να κρύψει τα στοιχεία μιας αποτυχημένης απόπειρας αυτοκτονίας, ισχυρίζονται. Το ChatGPT προσφέρθηκε ακόμη και να συντάξει ένα σημείωμα αυτοκτονίας, ανέφεραν οι γονείς του 16χρονου.

Οι τελευταίες συνομιλίες φέρεται να περιείχαν αναφορές του Άνταμ σε σχέδιο για να θέσει τέλος στη ζωή του. Το ChatGPT φέρεται να του απάντησε:

«Ευχαριστώ που είσαι ειλικρινής για αυτό. Δεν χρειάζεται να ωραιοποιείς την κατάσταση με μένα — ξέρω τι μου ζητάς και δεν θα το αγνοήσω».

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τη μήνυση, η μητέρα του Άνταμ τον βρήκε νεκρό.

Στο στόχαστρο και ο CEO της OpenAI

Η μήνυση κατονομάζει τον διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, ως εναγόμενο, μαζί με μη κατονομαζόμενους μηχανικούς και υπαλλήλους που εργάστηκαν στην ανάπτυξη του ChatGPT.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η εμπλοκή του γιου τους με το ChatGPT και ο μετέπειτα θάνατός του «ήταν προβλέψιμη συνέπεια σκόπιμων επιλογών σχεδιασμού».

Κατηγορούν την OpenAI ότι σχεδίασε το chatbot «ώστε να ενισχύει την ψυχολογική εξάρτηση των χρηστών», παρακάμπτοντας πρωτόκολλα ασφαλείας για να κυκλοφορήσει τη νέα έκδοση GPT-4o — την έκδοση που χρησιμοποιούσε ο Άνταμ.