Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά με αποτέλεσμα το κτίριο να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες καθώς το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της πόλης ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει ειδικό τμήμα για να δεχθεί τα έκτακτα περισταστικά, κάτι που συμβαίνει σε περιπτώσεις με πολλούς τραυματίες . Μέχρι στιγμής έχουν σπεύσει έξι ασθενοφόρα στην περιοχή ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται δηλώσεις του Δημάρχου της πόλης, υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 4 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο αλλά υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο, ενώ η πυροσβεστική προσπαθεί να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο καθώς τα κτίρια στο ιστορικό κέντρο εφάπτονται και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσής της.

WATCH: New visuals show widespread damage to homes and shops after explosion in Utrecht, the Netherlands; flames spreading — RTV Utrecht https://t.co/WVhLZmNmBO pic.twitter.com/iZcuXK3oSF — Rapid Report (@RapidReport2025) January 15, 2026

WATCH: Footage shows intense fire at home in Utrecht, the Netherlands; small explosions heard, gas smell reported — RTV pic.twitter.com/q8dcedpyAx — Rapid Report (@RapidReport2025) January 15, 2026