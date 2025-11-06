Η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας της Αυστρίας εντόπισε ένα οπλοστάσιο στη Βιέννη που θεωρείται ότι συνδέεται με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και προοριζόταν για χρήση σε ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση την Πέμπτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, το υπουργείο Εσωτερικών είπε πως ένας 39χρονος Βρετανός πολίτης που θεωρείται ότι συνδεόταν με το οπλοστάσιο συνελήφθη στο Λονδίνο τη Δευτέρα. «Σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση της έρευνας, ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη θα ήταν πιθανοί στόχοι αυτών των επιθέσεων» πρόσθεσε.

Το οπλοστάσιο και ο ύποπτος ήταν στο στόχαστρο μιας συντονισμένης διεθνούς έρευνας από το Διευθυντήριο Κρατικής Ασφαλείας και την υπηρεσία πληροφοριών, DSN, σχετικά με μια «διεθνή τρομοκρατική οργάνωση με δεσμούς με τη Χαμάς». Στο πλαίσιο της έρευνας το υπουργείο είπε ότι η υπηρεσία πληροφοριών είχε υποψίες πως είχαν μεταφερθεί όπλα στην Αυστρία για χρήση σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη.

Γερμανοί εισαγγελείς είπαν πως Βρετανός πολίτης για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι βοήθησε στην προμήθεια και την αποθήκευση όπλων για επιθέσεις κατά ισραηλινών και εβραϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη συνελήφθη στο Λονδίνο με γερμανικό ένταλμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο άνδρας κατονομάστηκε ως Μοχάμεντ Α. και θεωρείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς, καθώς και ότι είχε παραλάβει πέντε πιστόλια και πυρομαχικά, τα οποία πήγε να αποθηκεύσει σε κρυψώνα στη Βιέννη. Σε αυτό το πλαίσιο είχε επαφή στο Βερολίνο με Γερμανό πολίτη, τον Αμπέντ Αλ Γκ., έναν από τρεις φερόμενους πράκτορες της Χαμάς που συνελήφθησαν τον προηγούμενο μήνα για απόπειρα προμήθειας όπλων για επιθέσεις. Κατά τις συλλήψεις κατασχέθηκαν ένα τυφέκιο ΑΚ-47, πιστόλια και πυρομαχικά.

Με πληροφορίες από Reuters, Independent