Σάλος δημιουργήθηκε στην επαρχιακή πόλη Πέζαρο στην Ιταλία καθώς τοποθετήθηκε παγοδρόμιο για τα Χριστούγεννα περιμετρικά του αγάλματος του θρυλικού Ιταλού τενόρου, Λουτσιάνο Παβαρότι, «κόβοντάς» του τα πόδια και βάζοντάς το κανονικά μέσα στην πίστα του πατινάζ.

Ο Δήμαρχος της πόλης αρχικά είχε κάνει ανάρτηση με το hashtag «Κόλλα πέντε με τον Παβαρότι» αλλά στη συνέχεια και μετά τις αντιδράσεις αναγκάστηκε να ζητήσει «συγγνώμη» από την οικογένεια του διάσημου τραγουδιστή της όπερας.

Ο ίδιος είπε σε τοπικά μέσα ότι τώρα είναι αργά για να φτιάξουν το παγοδρόμιο από την αρχή ή να μετακινήσουν το άγαλμα αλλά επέμεινε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί.

«Δεν θέλαμε να προσβάλουμε κανέναν» δήλωσε ο ίδιος παραδεχόμενος ότι το δημοτικό συμβούλιο «έκανε ένα λάθος». Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν του παρουσιάστηκαν πρώτη φορά τα σχέδια για την κατασκευή του παγοδρομίου, ήταν βέβαιος ότι δεν θα πείραζαν το άγαλμα αλλά αργότερα έμαθε ότι οι κατασκευαστές είχαν αλλάξει την κατασκευή.

Η χήρα του Λουτσιάνο Παβαρότι δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι ήταν «θυμωμένη και αναστατωμένη» λόγω αυτού που έκαναν στο άγαλμα του συζύγου της γιατι είναι κάτι που τον «γελοιοποιεί».

«Λυπάμαι που η πόλη επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί επηρεάζει την εικόνα ενός ανθρώπου που έκανε την Ιταλία σπουδαία σε όλο τον κόσμο» ανέφερε η ίδια ενώ κατηγόρησε το δημοτικό συμβούλιο ότι πήρε μια «γελοία απόφαση, η οποία εφαρμόστηκε και με κακό τρόπο στην πράξη».

Pesaro, la statua di Pavarotti in mezzo ad una pista di ghiaccio.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/xCLfgdy1Jv — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 26, 2025

Το παγοδρόμιο είναι μια προσωρινή κατασκευή στο κέντρο της πόλης, όπου συχνά παραθέριζε το ζεύγος Παβαρότι και της οποίας ο θρυλικός τραγουδιστής της όπερας ήταν επίτιμος δημότης. Οι εμφανίσεις του με τους «Τρεις Τενόρους» έγιναν γνωστές παγκοσμίως, ιδιαίτερα η εκτέλεση του Nessun Dorma στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1990 στην Ιταλία.

Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στα εγκαίνια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τορίνο το 2006. Πέθανε το 2007 σε ηλικία 71 ετών. Τα αποκαλυπτήρια του μπρούτζινου αγάλματος, σε φυσικό μέγεθος, έγιναν τον Απρίλιο του 2024 παρουσία της χήρας και της κόρης του αείμνηστου τραγουδιστή της όπερας.

(Με πληροφορίες από BBC)

