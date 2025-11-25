Καραμπόλα 5 αυτοκινήτων προκάλεσε ένας οδηγός φορτηγού στην Ουαλία, καθώς προσπαθούσε να δει μέσα από το θολωμένο τζάμι του με αποτέλεσμα να καρφωθεί κυριολεκτικά πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση με ένα μίνι βαν ήταν σφοδρή καθώς ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού δεν είδε καθόλου το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα καθώς προσπαθούσε σε όλη την πορεία του στον αυτοκινητόδρομο να δει από ένα μικρό κενό στο τζάμι του.

Η σύγκρουση καταγράφηκε από την κάμερα του φορτηγού όπου το μπαρμπρίζ σπάει και ο οδηγός εκσφενδονίζεται έξω από το όχημα. Το μίνι βαν έπεσε σε χαντάκι, ενώ άλλα 3 αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τη σύγκρουση. Επιπλέον, το φορτηγό μετέφερε κόλλα η οποία χύθηκε στο δρόμο μετά τη σύγκρουση, προκαλώντας κυκλοφορικά προβλήματα.

Ο 57χρονος ομολόγησε την ενοχή του για επικίνδυνη οδήγηση και ο εισαγγελέας του επέβαλε ποινή 36 εβδομάδων, με αναστολή 18 μηνών και πρόστιμο 187 λίρες και 85 δικαστικά έξοδα, λέγοντας ότι είχε «κακή ορατότητα λόγω του θολωμένου παρμπρίζ του», ενώ ο ήλιος ήταν χαμηλά, γεγονός που επίσης δυσχέραινε τις συνθήκες οδήγησης.