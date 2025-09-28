Το Κίεβο, δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους νωρίς σήμερα, με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις απο τη Ρωσία που λεχθεί η Ουκρανία και συγκεκριμένα ηγ πρωτεύουσά της και η γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου. Όπως είπε ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Μεταξύτ των τεσσάρων νεκρών είναι και έκαν 12χρονο κορίτσι ενώ περίπου 10 άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

The Russian army attacked sleeping people with missiles and drones. There is destruction and many injuries.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

⚡️💥🔥 – Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones.

Major damage reported in Sofiivska Borschahivka suburb after Russia's overnight drone and missile attack. Dozens of homes, apartments, and civilian sites were hit, with many feared dead, as Kyiv faces escalating assaults.