Προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι κατέθεσε η ουγγρική κυβέρνηση, με την κίνηση να γίνεται λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση της σχετικής ευρωπαϊκής ρύθμισης.

«Σήμερα έχουμε κινήσει αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αμφισβητήσουμε τον κανονισμό REPowerEU, ο οποίος απαγορεύει την εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία, και να ζητήσουμε την ακύρωσή του», έγραψε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πέτερ Σιγιάρτο στο X.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στα τέλη του περασμένου έτους στην πλήρη απαγόρευση ρωσικού φυσικού αερίου, παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι η δράση της Ουγγαρίας βασίζεται σε τρία επιχειρήματα.

«Πρώτα απ΄όλα, οι εισαγωγές ενέργειας μπορούν να απαγορευτούν μόνο με κυρώσεις, οι οποίες απαιτούν ομοφωνία. Αυτός ο κανονισμός εγκρίθηκε με το πρόσχημα ενός μέτρου εμπορικής πολιτικής», είπε.

«Δεύτερον, οι συνθήκες της ΕΕ ορίζουν σαφώς ότι κάθε κράτος μέλος αποφασίζει το δικό του μείγμα ενεργειακών πηγών και προμηθευτών.

Τρίτον, η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης απαιτεί τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η απόφαση παραβιάζει σαφώς αυτήν την αρχή, σίγουρα στην περίπτωση της Ουγγαρίας.»

Η Σλοβακία ανακοίνωσε επίσης ότι θα προσφύγει κατά του νόμου στο δικαστήριο.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε την περασμένη Δευτέρα την τελική έγκριση στον κανονισμό που προβλέπει την απαγόρευση αγορών ρωσικού φυσικού αερίου από τις αρχές του 2027 και τη σταδιακή κατάργηση των προμηθειών μέσω αγωγών έως το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Όπως δήλωσε ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανός, η απόφαση ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν εθνικά σχέδια έως την 1η Μαρτίου 2026. Ο κανονισμός, που εγκρίθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαγορεύει νέες συμβάσεις για ρωσικό LNG, με Ουγγαρία και Σλοβακία να καταψηφίζουν.

