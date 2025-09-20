Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται φέτος στο Τόκιο, παρατηρούμε ορισμένες Κινέζες αθλήτριες να αγωνίζονται στο τρέξιμο, έχοντας καλυμμένο το σημείο γύρω από τον αφαλό τους.

Πρόκειται για ένα αρκετά συνηθισμένο στιγμιότυπο στον στίβο, όχι για όλους τους αθλητές, αλλά για τις Κινέζες βαδίστριες. Κάποιοι ενδεχομένως να σκεφτούν ότι ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι ιατρικός, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Στην πραγματικότητα, το αυτοκόλλητο επίθεμα που εντοπίζεται στον αφαλό των αθλητριών είναι ένα πολιτισμικό έθιμο της Κίνας. Σύμφωνα με τα πιστεύω τους, ο αφαλός θεωρείται «πύλη εισόδου» για την κακή ενέργεια.

Πενγκ Λι – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, Τόκιο

Αυτός είναι και ο λόγος που οι Κινέζες αθλήτριες καλύπτουν το συγκεκριμένο σημείο. Στην ουσία, οι Κινέζες βαδίστριες θέλουν να κρατήσουν μακριά την κακή ενέργεια και να πιάσουν κορυφαίες επιδόσεις που θα τις κάνουν να ξεχωρίσουν στον αγώνα.

Αρκετά πρόσφατα, η Κινέζα αθλήτρια Πενγκ Λι στα 35 χιλιόμετρα βάδην, τερμάτισε τέταρτη και ήταν πάρα πολύ κοντά στην τρίτη θέση, κάνοντας προσωπικό ρεκόρ με 2:43:29. Η Πενγκ Λι ήταν ακόμα μία Κινέζα με καλυμμένο τον αφαλό και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο.