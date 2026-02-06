Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε σιιτικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η έκρηξη, σύμφωνα με το Αl Jazeera σημειώθηκε στο τέμενος Χαντίτζα Τουλ Κούμπρα, στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στο νοτιοανατολικό Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής.

Κάποια μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας αλλά ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.

Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο της έκρηξης.

Τουλάχιστον 169 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, Μοχάμεντ Αμίρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαριφ εξέφρασε την θλίψη του για την τραγωδία.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

