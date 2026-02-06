Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε σιιτικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η έκρηξη, σύμφωνα με το Αl Jazeera σημειώθηκε στο τέμενος Χαντίτζα Τουλ Κούμπρα, στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στο νοτιοανατολικό Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής.

Κάποια μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας αλλά ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Ισλαμαμπάντ δήληωσε πως τα αίγια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί ωστόσο κάποια μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας αλλά ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.

#IslamabadBlast

The attack occurred at a time when Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev is in Islamabad on a two-day official visit. Some media reports are calling it a suicide attack. 20 people have died and 100 people have been injured. Emergency has been declared. pic.twitter.com/sh8bjI7wCP