Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε σιιτικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
Η έκρηξη, σύμφωνα με το Αl Jazeera σημειώθηκε στο τέμενος Χαντίτζα Τουλ Κούμπρα, στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στο νοτιοανατολικό Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής.
Κάποια μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας αλλά ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Ισλαμαμπάντ δήληωσε πως τα αίγια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί ωστόσο κάποια μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας αλλά ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.
سرکار عمران خان میں اتنا شدید مصروف ہے کہ دہشتگرد دارلحکومت تک پہنچ چکے/ ایک شخص کیلئے پورا ملک داؤ پر لگا دیا بڑا گھاٹے کا سودا کیا آپ نے سرکار👎— Nazia Gulzar Chaudhry (@NaziaChudhry) February 6, 2026
#Islamabad pic.twitter.com/7d213ImE7k
Breaking news:
A blast has been reported at Shia Mosque (Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra) in Tarlai kalaan, Islamabad Pakistan during Friday prayer. Rescue teams have reached the site of the explosion. pic.twitter.com/tltAhrmHI0— Javed Iqbal (@javediqbal27) February 6, 2026Advertisement
#IslamabadBlast— Kavindra Malik (@Kavindra1975) February 6, 2026
The attack occurred at a time when Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev is in Islamabad on a two-day official visit. Some media reports are calling it a suicide attack. 20 people have died and 100 people have been injured. Emergency has been declared. pic.twitter.com/sh8bjI7wCP
Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο της έκρηξης.
Τουλάχιστον 169 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, Μοχάμεντ Αμίρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων dpa.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαριφ εξέφρασε την θλίψη του για την τραγωδία.
Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
🔴 Explosion reported near a religious place in Pakistani capital Islamabad, casualties feared: Local mediapic.twitter.com/TxA8Y8svQQ— Universal News (@universalnewsx) February 6, 2026
Islamabad Shaken by Massive Blast at Imambargah, Emergency Declared Citywide#KafalatNews #islamabad #suicideblast #Blast #mosque #Pakistan #news #BreakingNews #LatestNews pic.twitter.com/rmi4crZA8J— Kafalat News (@KafalatNew67567) February 6, 2026
Explosion at Imambargah Khadijatul Kubri in Tarlai area of Islamabad, IG Islamabad imposes emergency in Islamabad pic.twitter.com/7rUTZz0Puq— Hammad Ali 🇵🇰 (@Hammadali6115) February 6, 2026Advertisement
Suicide bombing at a Shia Mosque in Islamabad, Pakistan leaves 15 dead and 80 injured. Casualties likely to rise as rescue operations continue.#IslamabadbombBlast https://t.co/Ux5A4j28Se— Rinku Yadav (@yadavrinku2025) February 6, 2026Advertisement