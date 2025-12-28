Η Πάμελα Άντερσον ήταν μια σούπερ σταρ του Χόλιγουντ και το απόλυτο sex symbol της δεκαετίας του 1990.

Όμως, καθώς η φήμη της έφθινε με την αλλαγή του αιώνα, η Άντερσον φάνηκε να σταθεροποιείται στην προσωπική της ζωή με τον Γάλλο νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αντίλ Ραμί. Ο Ραμί έκανε ακόμη και πρόταση γάμου στην ξανθιά σεξοβόμβα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, η Άντερσον φέρεται να απέρριψε την πρότασή του, αλλά δεν ήταν όλα άσχημα για τον Ράμι, καθώς ο πρώην συμπαίκτης του Αλεξάντρ Κοκόριν αποκάλυψε ότι ο Ράμι είχε μια υγιή και ενεργή σεξουαλική σχέση με την σταρ του Baywatch.

Ο Κοκόριν, που έπαιζε μαζί με τον Ράμι στην ρωσική ομάδα Σότσι, έκανε την αποκάλυψη σε μια συζήτηση στο YouTube με τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή Ολεξάντρ Αλιέφ. «Ο Ράμι μας είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την Πάμελα Άντερσον», είπε.

«Φυσικά, όλοι ενδιαφέρονταν για το πώς ήταν η σχέση τους στο κρεβάτι. Ο Ράμι είπε ότι η Πάμελα ήταν η καλύτερη γυναίκα που είχε στη ζωή του. Είπε ότι αυτός και η Πάμελα έκαναν σεξ 12 φορές τη νύχτα».

Pamela Anderson's soccer player ex-boyfriend Adil Rami bragged about having sex with her "12-times a day". https://t.co/yy6wzaW3GZ pic.twitter.com/cSQzLs2dqi — Irish Star US (@IrishStarUS) June 5, 2025

Ο χωρισμός του Ράμι και της Άντερσον το 2019 αποδείχθηκε πολύ οδυνηρός, με την τελευταία να τον αποκαλεί «τέρας» και να επιμένει ότι η σχέση τους ήταν ένα «μεγάλο ψέμα».

Advertisement

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η Αμερικανίδα ανέφερε: «Τα τελευταία (πάνω από 2 χρόνια) της ζωής μου ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Με εξαπάτησαν… με έκαναν να πιστέψω ότι ήμασταν πολύ ερωτευμένοι, και είμαι συντετριμμένη που ανακάλυψα τις τελευταίες μέρες ότι ζούσε διπλή ζωή.

Συνήθιζε να αστειεύεται για άλλους παίκτες, που είχαν φιλενάδες σε διαμερίσματα κοντά στις γυναίκες τους, και τους αποκαλούσε τέρατα. Αλλά αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο. Είπε ψέματα σε όλους. Πώς είναι δυνατόν να παίζεις έτσι με τις καρδιές και τα μυαλά δύο γυναικών; Είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν και άλλες. Αυτός είναι το τέρας».

Ο Ράμι έφυγε χωρίς άδεια από την προπόνηση της Μαρσέιγ όταν η διαμάχη του με την Άντερσον έγινε δημόσια, χαρακτηρίζοντας την Καναδοαμερικανή «ναρκισσίστρια» και «σοσιοπαθή».

Advertisement

Ο πρώην διεθνής παίκτης της Γαλλίας έχει πλέον κρεμάσει τα παπούτσια του, έχοντας παίξει για τελευταία φορά ποδόσφαιρο με την Τρουά στη Ligue 1 της Γαλλίας.